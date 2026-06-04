Жителям Латвии объявили, что скоро в магазинах подешевеют некоторые продукты

«Сейчас в продовольственном секторе почти по всем товарам наблюдаются позитивные сигналы. Например, цены на хлеб и муку снизились на 10%, на молоко — на 15%, на сыр — на 20%, на яйца — на 15%. На свинину снижение было самым небольшим — всего 5%, а на говядину — 30–40%. Баранина не подешевела, но она и не пользуется большой популярностью», — пояснил Данусевич.