Как правильно читать срок годности: почему "годен до" не всегда значит одно и то же
Практически каждый сталкивался с ситуацией, когда в холодильнике обнаруживается йогурт, сыр или пачка молока с истекшим сроком годности. Одни без раздумий отправляют продукт в мусорное ведро, другие считают, что несколько дней ничего не решают. На самом деле все не так просто: многое зависит от того, какая именно дата указана на упаковке.
Срок годности и минимальный срок хранения — это не одно и то же
Главная путаница возникает из-за разных формулировок на упаковке.
Если указано «годен до», речь идет о безопасности продукта. После этой даты употреблять его не рекомендуется. Такая маркировка обычно встречается на скоропортящихся продуктах: свежем мясе, рыбе, охлажденных полуфабрикатах, некоторых молочных изделиях.
Если же написано «лучше употребить до» или аналогичная формулировка, производитель говорит прежде всего о качестве. После указанной даты продукт может немного потерять вкус, аромат или текстуру, но не обязательно становится опасным.
Например, макароны, рис, печенье, шоколад, чай или кофе нередко остаются пригодными для употребления еще долгое время после даты, указанной на упаковке.
Важна не только дата, но и условия хранения
Даже продукт с действующим сроком годности может испортиться раньше времени.
Типичный пример — молоко, которое несколько часов простояло в жаркой машине или на кухонном столе. Формально срок еще не закончился, но качество уже может быть нарушено.
То же касается замороженных продуктов. Если они частично размораживались, а затем снова были помещены в морозильник, ориентироваться только на дату уже нельзя.
После вскрытия упаковки правила меняются
Многие считают, что если на упаковке написано «годен до 15 июля», то продукт можно спокойно хранить до этой даты даже после открытия. Это не так. После вскрытия начинают действовать другие сроки. Производители часто указывают их отдельно: например, «после открытия употребить в течение трех дней» или «хранить не более недели после вскрытия». Особенно это касается соусов, молочных продуктов, консервов, соков и готовых блюд.
Можно ли доверять своим глазам и носу?
Для некоторых продуктов внешний вид действительно может многое подсказать. Если появились плесень, неприятный запах, газообразование, изменение цвета или консистенции, продукт лучше выбросить независимо от даты на упаковке. Однако полагаться только на органы чувств нельзя.
Некоторые опасные бактерии не меняют вкус, запах и внешний вид еды. Поэтому продукты с маркировкой «годен до» после истечения срока лучше не употреблять даже в том случае, если они кажутся нормальными.
Какие продукты чаще всего выбрасывают зря
Специалисты по сокращению пищевых отходов отмечают, что чаще всего люди преждевременно избавляются от:
- макарон;
- риса;
- круп;
- чая;
- кофе;
- шоколада;
- печенья;
- меда;
- соли;
- сахара.
При правильном хранении такие продукты могут сохранять свои свойства значительно дольше указанного срока.