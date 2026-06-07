Как правильно читать срок годности: почему "годен до" не всегда значит одно и то же

Многие считают, что если на упаковке написано «годен до 15 июля», то продукт можно спокойно хранить до этой даты даже после открытия. Это не так. После вскрытия начинают действовать другие сроки. Производители часто указывают их отдельно: например, «после открытия употребить в течение трех дней» или «хранить не более недели после вскрытия». Особенно это касается соусов, молочных продуктов, консервов, соков и готовых блюд.