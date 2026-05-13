"Витолиньш подарил, но в сборную не взял!" Раймонд Паулс болеет за Латвию в особом хоккейном свитере
До начала чемпионата мира по хоккею осталось всего пара дней, и в стороне не остался легендарный композитор Раймонд Паулс, который похвастался особым свитером сборной Латвии.
«[Главный тренер сборной Латвии Харий] Витолиньш подарил мне его, но в сборную не взял!» — пошутил маэстро, показывая присутствующим свитер сборной Латвии с номером 90. Как известно, 12 января выдающийся музыкант отметил свое 90-летие.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибуре. Сборная Латвии сыграет в группе А в Цюрихе, где ее соперниками станут США, Финляндия, Швейцария, Германия, Австрия, Венгрия и Великобритания.
Первый матч Латвия проведет 16 мая против хозяев турнира — Швейцарии. Напомним, что именно в игре против тогдашнего принципиального соперника Швейцарии 30 лет назад Латвия завоевала право выступать в элите мирового хоккея.
17 мая Латвия сыграет с Германией, 19 мая — с Австрией, 21 мая — с Финляндией, 23 мая — с действующим чемпионом мира и Олимпийских игр США (той самой командой, которую Латвия сенсационно обыграла в матче за бронзу в 2023 году!), 24 мая — с Великобританией, а 26 мая — с Венгрией.
Если сборная Латвии войдет в четверку лучших в своей группе, четвертьфинал состоится 28 мая. Полуфиналы запланированы на 30 мая, а матчи за бронзовые и золотые медали — на 31 мая.