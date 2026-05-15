Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 15 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Не стоит играть против правил, вы скорее проиграете, чем достигнете какого-либо позитивного результата. Лучше n раз подумать (при n>=2), чем горько плакать над разбитым корытом.
Телец
Сегодня все вокруг вас будет несколько туманно. Не имея возможности составить себе ясную картину происходящего, не стоит рисковать, решаясь на активные действия. Этот день лучше провести в блаженном ничегонеделании.
Близнецы
Сегодня вам придется принять некое решение, причем желательно это дело не откладывать, ибо найдется кому принять его за вас. Жизнь не станет вас ждать, если вам придет в голову задержаться.
Рак
Сегодня вы, возможно, попадете в ситуацию, когда лучшим выходом будет отступление. Упрямством ничего добиться не удастся.
Лев
Не пытайтесь сегодня действовать согласно голосу разума - доверьтесь дремлющим в глубине вашего сознания древним инстинктам. Только учтите, что с правилами дорожного движения они не знакомы.
Дева
Не сдерживайте своего стремления к вербальному способу передачи информации. Изящество вашей манеры выражаться будет высоко оценено слушателями.
Весы
Сегодня вы можете показаться слишком уж деятельным человеком. Не стоит удивляться, если окружающие вместо восхваления вашего трудолюбия начнут шипеть, что они-де не железные.
Скорпион
Сегодня вы, возможно, будете не слишком ясно себе представлять, зачем вы собственно находитесь именно здесь, и чего от вас хотят. Не стоит дергаться и задавать вопросы. Поймете позже.
Стрелец
Сегодняшний день может преподнести вам немало сюрпризов. Готовиться к ним бесполезно, да и глупо, наверное.
Козерог
Сегодня вы можете быть абсолютно искренни. Вам не потребуется выкручиваться ни из каких словесных сетей, вы просто можете без опаски заявить, что вы думаете по этому конкретному поводу. Особо тяжких последствий это свободословие иметь не будет.
Водолей
Сегодня перед вами будут бегать по струнке. Бог его знает, как вам это удастся, но удастся наверняка. Постарайтесь не слишком этим злоупотреблять.
Рыбы
Постарайтесь сегодня не забыть, что в командной игре самое главное - хорошо налаженное взаимодействие между игроками. Попробуйте добиться чего-то подобного в отношениях с коллегами по работе.