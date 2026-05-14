Красоту построили - денег на обслуживание нет: вице-мэр Риги раскритиковал новые велодорожки
В Риге разгораются споры вокруг стоимости содержания новых объектов благоустройства. Вице-мэр Эдвард Ратниекс предупредил: красивые велодорожки, клумбы и зеленые зоны требуют огромных расходов, о которых многие забывают.
Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс заявил, что главная проблема новых объектов городской инфраструктуры — не строительство, а их дальнейшее содержание. По его словам, в городе часто увлекаются созданием красивых проектов, не задумываясь о том, сколько будет стоить их обслуживание в будущем. Об этом политик рассказал в интервью программе «nra.lv TV sarunas» с политологом Филипом Раевским, комментируя ситуацию с велодорожками и другими объектами благоустройства в столице.
«Вся штука в том, что потом все это нужно содержать», — подчеркнул Ратниекс.
По мнению вице-мэра, уже на этапе планирования новых объектов необходимо заранее предусматривать постоянное финансирование их эксплуатации. «Из того же бюджета участия, на мой взгляд, каждый год должны предусматриваться конкретные расходы на содержание этих объектов — пока они стоят и пригодны к эксплуатации», — отметил он.
Ратниекс считает, что сейчас город часто сталкивается с ситуацией, когда жители хотят видеть вокруг себя все больше красивых общественных пространств, однако вопрос их дальнейшего обслуживания остается без внимания.
«Получается так: мы хотим красивое это, красивое то, еще что-то красивое. Мы получаем много красивого, но потом на содержание всего этого не хватает средств», — заявил вице-мэр.
«Потом деревья засыхают, потом еще что-то происходит. Проблема в том, что никто даже не задумывается о том, что все это нужно содержать, ухаживать, мыть», — сказал Ратниекс.
По его словам, дополнительные расходы возникают и из-за регулярного вандализма. «Люди проходят мимо и вырывают цветы из клумб или горшков. Все это нужно поддерживать, поливать, а это стоит денег», — подчеркнул политик.
Особенно остро, по словам Ратниекса, проблема проявляется в случае с новыми велодорожками, вокруг строительства которых в Риге ранее велись ожесточенные споры. «Самое интересное, что расходы на содержание одной такой велодорожки — со всеми велостойками, цветами, деревьями, кустами и всем остальным — оказались астрономическими», — отметил он. Вице-мэр напомнил, что содержание подобных объектов требует не только денег на материалы и обслуживание, но и постоянного штата работников.
«Чтобы все это поддерживать, нужны люди. Людям нужно платить зарплаты, нужны ресурсы и так далее», — сказал Ратниекс.
В завершение он подчеркнул, что городу придется привыкнуть к простой реальности: каждый новый красивый объект автоматически означает новые постоянные расходы для бюджета. «Нужно помнить: все новое, красивое и только что открытое потом придется содержать», — резюмировал вице-мэр Риги.