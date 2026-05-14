До +22 градусов: где в пятницу будет теплее всего
В пятницу в Латвии местами потеплеет выше +20 градусов, но по-настоящему теплой погода будет не везде: у границы с Россией и на части побережья ожидается заметно прохладнее, а в отдельных районах возможны кратковременные дожди и гроза.
Ближайшей ночью облачность в основном будет небольшой, в начале ночи местами в западной и центральной части страны кратковременно пройдет дождь. При слабом юго-восточном ветре воздух остынет до +2…+9 градусов.
Днем солнце временами будут закрывать облака, в восточной части страны ожидается более облачная погода. Местами в Курземе кратковременно пройдет дождь, возможна гроза. Дождь ожидается также у границы с Россией. Будет дуть слабый ветер. Воздух прогреется до +17…+22 градусов, на крайнем востоке страны и на части побережья — до +12…+16 градусов.
В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый юго-восточный ветер. Ночью температура воздуха опустится до +7…+9 градусов, днем столбик термометра поднимется до +21 градуса. Прохладнее будет на севере города, где ожидается морской бриз.