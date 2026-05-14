В Латвии пройдет гала-концерт "Друзья - Андрею Жагарсу". Выступит мировая звезда оперы Павел Чернох
Фонд развития культуры Андрея Жагарса этой осенью, 17 октября, приглашает на уже ставший традиционным гала-концерт оперной музыки «Друзья — Андрею Жагарсу» в Видземском концертном зале.
В этом году фонд подготовил для своей публики очередную уникальную возможность насладиться выступлением одного из самых востребованных артистов мировой сцены. В концертном зале Цесиса с эксклюзивным сольным концертом выступит один из ведущих теноров современного оперного мира Павел Чернох. Латвийским национальным симфоническим оркестром будет дирижировать Ярослав Кизлинк. В программу концерта Павел Чернох включил самые красивые и популярные произведения оперной музыки.
Павла Черноха с овациями встречают ведущие оперные театры мира — Teatro alla Scala, Венская и Парижская оперы, Нидерландская национальная опера, Королевская опера в Лондоне, а также Зальцбургский и Глайндборнский фестивали и многие другие оперные театры и концертные залы. В последних сезонах у Павла Черноха были яркие роли в нескольких операх, в том числе в Лейпцигской опере и Баварской государственной опере, где тенор выступал вместе с Бостонским симфоническим оркестром под управлением Андриса Нелсонса.
Свою профессиональную сценическую карьеру харизматичный певец начал в Чехии, в родном городе Брно, с роли в опере Волшебная флейта, после чего последовали выступления в Праге. На раннем этапе карьеры талант молодого оперного певца заметил и особенно выделил Андрей Жагарс, пригласив тенора выступить в Риге. После этого сценическая карьера артиста продолжилась в Кальяри, Афинах, Граце и Вене, и сегодня Павел Чернох стал одним из самых востребованных оперных солистов мира.
Фонд поддержки культуры Андрея Жагарса продолжает дело своего основателя Андрея Жагарса, организуя значимые культурные события и предлагая латвийской публике познакомиться с самыми яркими и востребованными в мире артистами на эксклюзивных концертах. Концерт «Друзья — Андрею Жагарсу» традиционно проходит в октябре — в месяц, когда Андрей Жагарс отмечал бы свой день рождения. Этой осенью концерт состоится уже в восьмой раз.