"Едем по смоленщине": правда ли, что эмигрировавший актер сериала "Кухня" попросился в Россию?
Российские СМИ массово распространили историю о «раскаянии» актера Дмитрия Назарова и его желании вернуться в Россию. Однако уже через несколько часов выяснилось: громкая новость о письме в Госдуму оказалась фейком.
В российских медиа и Telegram-каналах разошлась информация о том, что жена звезды сериала «Кухня» Дмитрия Назарова — актриса Ольга Васильева — якобы направила письмо в Государственную думу РФ с просьбой помочь актеру вернуться в Россию после нескольких лет жизни во Франции.
В публикациях утверждалось, что супруги столкнулись с финансовыми трудностями, а сам Назаров тяжело переживает эмиграцию и проблемы со здоровьем. Авторы сообщений ссылались на некое обращение, в котором говорилось, что актер разочаровался в «навязанных извне ценностях» и понял, что «его система координат — это Россия».
История быстро превратилась в одну из главных тем дня. Некоторые депутаты и общественные деятели начали публично рассуждать, можно ли «простить» актера после его антивоенных высказываний и критики российских властей. Звучали даже предложения проверить Назарова на предмет возможного признания иноагентом.
Однако вскоре вся конструкция начала рушиться. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что никакого письма в парламент не поступало. Окончательно слухи развеяли сами Назаров и Васильева, записав ироничное видео из автомобиля. Ролик начинался как пародия на распространившиеся новости. «Дима, куда мы едем?» — спросила Васильева. «В ответ на твое трогательное письмо в Государственную думу мы получили не менее трогательное разрешение вернуться в Москву», — с сарказмом ответил Назаров.
Прокремлёвское издание MASH заявило, что жена актёра Дмитрия Назарова Ольга Васильева написала покаянное письмо с просьбой разрешить им вернуться на родину. Васильева назвала публикацию фейком, а Назаров опубликовал шуточный ролик с возвращением в Россию— SVTV NEWS (@svtv_news) May 14, 2026
Далее супруги продолжили шутку, изображая якобы возвращение в Россию через Беларусь и Смоленскую область. Однако спустя минуту актер пояснил, что они на самом деле едут вовсе не в Москву, а на дегустацию розового вина к друзьям во Франции.
«Шутки в сторону. Выяснилось, что многие из наших поклонников потеряли чувство юмора и реальности», — заявил Назаров.