Рижские школы ждет масштабное обновление: названы адреса и суммы

Комитет по финансовым и административным вопросам Рижской думы сегодня поддержал проекты по ремонту и модернизации нескольких школ столицы. Как сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы, работы по реновации и обновлению зданий пройдут в Рижской Ильгюциемской основной школе на улице Дзирциема, 109, а также в Рижской средней школе Аркадия на улице Мелнсила, 6. Общая стоимость работ составит 884 000 евро. Из этой суммы 795 600 евро планируется привлечь в виде займа, а еще 88 400 евро обеспечит софинансирование самоуправления.