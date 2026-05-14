Рижские школы ждет масштабное обновление: названы адреса и суммы
Власти Риги одобрили многомиллионные вложения в школы столицы. В ближайшее время несколько учебных заведений ждет капитальный ремонт, а в двух школах появятся современные центры естественных наук и технологий.
Комитет по финансовым и административным вопросам Рижской думы сегодня поддержал проекты по ремонту и модернизации нескольких школ столицы. Как сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы, работы по реновации и обновлению зданий пройдут в Рижской Ильгюциемской основной школе на улице Дзирциема, 109, а также в Рижской средней школе Аркадия на улице Мелнсила, 6. Общая стоимость работ составит 884 000 евро. Из этой суммы 795 600 евро планируется привлечь в виде займа, а еще 88 400 евро обеспечит софинансирование самоуправления.
Поэтапные работы по обновлению школьных зданий предусмотрены также в Рижской 25-й средней школе на улице Рушону, 6, и в Рижской гимназии Северных стран на улице Паулса Лейиня, 12. Стоимость этого проекта оценивается в 831 000 евро. Размер займа составит 747 900 евро, а финансирование со стороны Рижского самоуправления — 83 100 евро.
Кроме того, в Рижской 85-й средней школе на улице Пурвциема, 23A, и в Рижской Дарзциемской средней школе на улице Сеску, 72, планируется создать новые учебные центры по естественным наукам и технологиям. На реализацию этих проектов предусмотрено 1 032 000 евро. Из них 928 800 евро составит заемное финансирование, а 103 200 евро — софинансирование Рижской думы.
За реализацию инвестиционных проектов отвечает Департамент собственности Рижской думы.