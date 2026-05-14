Двух жителей Эстонии, сбежавших через границу в РФ, россияне отправили сначала в СИЗО, а потом в психиатрическую больницу
Двух граждан Эстонии, которые зимой перешли границу с Россией, чтобы просить убежища, направили на стационарную психиатрическую экспертизу. Как сообщает "Медуза", об этом рассказал в письме изданию «Медиазона» один из них — 25-летний Данил.
Из письма Данила следует, что оба перебежчика «были на осмотре в психиатрической больнице, но в разных местах». Их возили в Петербург из псковского следственного изолятора № 1, куда их ранее отправили по решению суда.
Данил, среди прочего, рассказал, что боится снова попасть в «Кресты», потому что там «даже не спрашивали — делали укол». «Меня признали каким-то невменяемым или душевнобольным, с чем я вообще не согласен», — рассказал эстонец, добавив, что готов «снова пройти проверку» в другой клинике.
Сейчас Данил находится на двухнедельном карантине «после Питера» в псковском СИЗО-1. По словам заключенного, его содержат в одиночной и «очень холодной» камере, где много мышей.
Свое решение попросить убежище в России он объясняет «кризисом и многими жизненными обстоятельствами», связанными с тем, что в Эстонии, по его словам, «начали запрещать русский язык в школах, не найти работу стало». По словам Данила, без знания эстонского языка он «сам себя содержать не мог» и «скорее всего остался бы бомжом».
«Медиазона» и эстонская газета Eesti Ekspress рассказали историю Данила и 42-летнего Рандо — второго гражданина Эстонии, который зимой перешел границу РФ по льду озера, — в начале мая. Оба эстонца попали в Россию независимо друг от друга в конце января — начале февраля и попросили у российских властей международной защиты. Однако их арестовали по делу о незаконном пересечении границы и отправили в псковское СИЗО-1.