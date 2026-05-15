Таксистом стать не получилось: поддельная справка о знании латышского привела мужчину в суд
В Латвии вступил в силу приговор мужчине, который пытался зарегистрироваться водителем пассажирских коммерческих перевозок, подав поддельное удостоверение о знании государственного языка.
Верховный суд (ВС) отказался начать кассационное производство, поэтому вступил в силу приговор, по которому мужчине назначено 100 часов общественных работ за подачу поддельного удостоверения о знании государственного языка.
ВС установил, что в поданной жалобе мужчина по сути повторил аргументы, изложенные в апелляционной жалобе. Эти доводы уже были оценены судом апелляционной инстанции и мотивированно отклонены. Кроме того, жалоба была направлена на отмену решения апелляционного суда по фактическим, а не юридическим основаниям.
Из обстоятельств дела следует, что мужчина, чтобы зарегистрироваться в Автотранспортной дирекции (ATD) как водитель коммерческих пассажирских перевозок, электронно подал копию поддельного удостоверения о владении государственным языком. В заявлении он отметил, что его знание государственного языка не ниже установленного уровня B1.
Поскольку в удостоверении были указаны неправильные персональные данные, у ATD возникли подозрения, что документ не является подлинным. После получения дополнительной информации выяснилось, что удостоверение с таким номером было выдано другому человеку, а сам мужчина в указанную дату проверку знания государственного языка не проходил.
Рижский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 100 часов общественных работ.
Суд счел доказанным, что у мужчины не было необходимого подтверждения знания государственного языка, поэтому у него не было законного основания регистрироваться в Реестре водителей такси.
Суд указал, что для получения такого права обвиняемый сознательно использовал поддельный документ, приложив его изображение к своему заявлению и тем самым выдав его за настоящий, чтобы подтвердить право работать водителем такси.
Рижский окружной суд, куда мужчина подал апелляционную жалобу, оставил приговор Рижского городского суда без изменений.
Коллегия суда признала, что не имеет значения, каким образом обвиняемый получил поддельное удостоверение. Также суд отклонил довод апелляции о том, что изображение удостоверения нельзя признать документом, который дает предъявителю какие-либо права.