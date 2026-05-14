Сегодня 12:45
После аншлага в Риге Валерий Меладзе даст летний концерт в Юрмале
На прошлой неделе Валерий Меладзе выступил в переполненной Xiaomi Arēna в Риге, где зрители встречали артиста овациями стоя. После успешного концерта объявлена дата его следующего выступления в Латвии.
25 августа Валерий Меладзе вновь выйдет к латвийской публике — на этот раз с большим летним концертом в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале. Билеты поступят в продажу 15 мая в сети Biļešu Serviss.
Организаторы отмечают, что рижский концерт подтвердил устойчивый интерес публики к творчеству артиста. Его песни уже много лет остаются узнаваемыми для разных поколений слушателей, а концерты собирают тысячи зрителей.
Предстоящее выступление в Юрмале пройдет в другой атмосфере: после масштабного шоу на арене концерт в «Дзинтари» обещает стать более камерным и летним по настроению.