После аншлага в Риге Валерий Меладзе даст летний концерт в Юрмале
Валерий Меладзе выступит в Юрмале.
После аншлага в Риге Валерий Меладзе даст летний концерт в Юрмале

На прошлой неделе Валерий Меладзе выступил в переполненной Xiaomi Arēna в Риге, где зрители встречали артиста овациями стоя. После успешного концерта объявлена дата его следующего выступления в Латвии.

25 августа Валерий Меладзе вновь выйдет к латвийской публике — на этот раз с большим летним концертом в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале. Билеты поступят в продажу 15 мая в сети Biļešu Serviss.

Организаторы отмечают, что рижский концерт подтвердил устойчивый интерес публики к творчеству артиста. Его песни уже много лет остаются узнаваемыми для разных поколений слушателей, а концерты собирают тысячи зрителей.

Предстоящее выступление в Юрмале пройдет в другой атмосфере: после масштабного шоу на арене концерт в «Дзинтари» обещает стать более камерным и летним по настроению. 

