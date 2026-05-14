Завершился второй полуфинал "Евровидения": стала известна судьба Латвии
В Вене завершился второй полуфинал «Евровидения-2026», после которого стал известен полный состав участников гранд-финала. Для Латвии вечер закончился разочарованием: Atvara с песней «Ēnā» не смогла пройти дальше.
В четверг, 14 мая, в Вене прошел второй полуфинал «Евровидения-2026». На сцену вышли 15 конкурсантов, но только десять из них получили право продолжить борьбу за победу в финале, который состоится в субботу, 16 мая.
Список финалистов второго полуфинала выглядит так:
- Болгария — Dara, «Bangaranga»
- Украина — Leléka, «Ridnym»
- Норвегия — Jonas Lovv, «Ya Ya Ya»
- Австралия — Delta Goodrem, «Eclipse»
- Мальта — Aidan, «Bella»
- Румыния — Alexandra Căpitănescu, «Choke Me»
- Кипр — Antigoni, «Jalla»
- Албания — Alis, «Nân»
- Дания — Søren Torpegaard Lund, «Før vi går hjem»
- Чехия — Daniel Zizka, «Crossroads»
Для латвийских зрителей главным интригующим моментом вечера было выступление Atvara с песней «Ēnā». Латвия выступала под девятым номером. Однако по итогам голосования Atvara не вошла в десятку сильнейших и не попала в финал.
Кроме Латвии, во втором полуфинале остановились Азербайджан, Люксембург, Армения и Швейцария.
Во втором полуфинале также выступили представители стран, которые уже были автоматически допущены к финалу. Речь идет об Австрии как стране-хозяйке конкурса, а также Франции и Великобритании. Их номера были показаны в рамках шоу, но в полуфинальном отборе они не участвовали.