В кулуарах Сейма среди возможных кандидатов в премьеры называют Мариса Кучинскиса
После отставки Эвики Силини в Латвии начались первые переговоры о новом правительстве: Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и «Объединенный список» уже договорились о принципиальной готовности сотрудничать, однако для большинства им нужен как минимум еще один партнер. На этом фоне в кулуарах Сейма среди возможных кандидатов в премьеры называют Мариса Кучинскиса.
Национальное объединение (NA), Союз зеленых и крестьян (СЗК) и «Объединенный список» (AS) в четверг концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщила агентству LETA председатель правления NA Илзе Индриксоне.
Она указала, что в пятницу каждая партия со своим видением отправится к президенту Эдгару Ринкевичу. Индриксоне отметила, что партии готовы быстро формировать правительство, поскольку такую задачу поставил и президент. По словам депутата, многое будет зависеть от того, будут ли потенциальные партнеры готовы сотрудничать.
Политик пояснила, что после встречи с президентом они пригласят на разговор «Новое Единство» (JV), а затем будут смотреть дальше. «Решение о том, кто будет номинирован [на пост главы правительства], находится на стороне президента», — сказала Индриксоне.
По словам руководителя NA, в качестве партнеров партии видят JV. «Все JV или часть — мы пока не знаем, какова их позиция в этот момент», — сказала Индриксоне, выразив надежду, что JV будет готово включиться.
В кулуарах Сейма в качестве возможного кандидата на пост премьера называют Мариса Кучинскиса (AS), у которого уже есть опыт работы на этой должности. Сам он, однако, говорит, что обсуждать это пока преждевременно.
Политик отметила, что NA не рассматривает в качестве партнеров «Прогрессивных» и «Латвия на первом месте» (LPV). По ее мнению, сегодня партии переговоры продолжать не будут, поскольку в Сейме будет полный рабочий день.
Руководитель фракции AS в Сейме Эдгар Таварс сообщил агентству LETA, что на первой встрече состоялся конструктивный разговор, а политические силы договорились продолжить дискуссии, сосредоточившись на возможных задачах.
Таварс подчеркнул, что особое внимание на переговорах уделялось вопросам государственной безопасности и экономики, а также подготовке бюджета. Он отметил, что при формировании следующего правительства не следует откладывать подготовку нового бюджета. Политик также указал, что в ходе переговоров были обозначены отдельные важные вопросы, в том числе ситуация в национальной авиакомпании airBaltic и другие актуальные вызовы.
В то же время Таварс признал, что договоренности о возможном главе правительства или конкретном распределении должностей пока нет. По его мнению, ясность по этим вопросам может появиться после предстоящих консультаций с президентом. Он добавил, что AS планирует выдвинуть своего кандидата в премьеры в ближайшее время.
Таварс также признал, что потенциальная коалиция еще оценивает возможности обеспечить достаточное число голосов в парламенте, а дискуссии о возможном привлечении других политических сил продолжаются. Он допустил, что в новое правительство могла бы войти как минимум часть JV, однако сейчас подробнее этот вопрос не обсуждался.
В начале нынешнего созыва Сейма у AS были возражения против совместной работы с СЗК, но позднее эти «красные линии» были стерты: в AS заявляли, что JV «нормализовало» сотрудничество с СЗК. Неофициально звучит, что сейчас три партии не рассматривают сотрудничество с партией «Латвия на первом месте».
Во фракции NA сейчас 12 депутатов, у AS — 13, у СЗК официально 16, однако партия рассчитывает на 18 голосов. Это значит, что без четвертого партнера обеспечить большинство невозможно. Ранее в Сейме уже были голосования, где эта тройка голосовала вместе с «Латвией на первом месте»; в таких случаях «Прогрессивные» в основном критиковали СЗК за то, что партия не голосует вместе с прежней коалицией.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Эвика Силиня (JV) решила уйти в отставку. В свою очередь Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по поручению прокуратуры утром в четверг задержало министра земледелия Арманда Краузе (СЗК) и руководителя Государственной канцелярии Райвиса Кронберга.
Входящие в правящую коалицию «Прогрессивные» в среду призвали президента начать консультации о формировании нового правительства. «Прогрессивные» заявили, что правительство фактически утратило дееспособность, и в такой ситуации есть два варианта — отставка премьер-министра или голосование в Сейме о дальнейшем доверии правительству.
Сама премьер в среду после встречи с «Прогрессивными» заявила, что предложила им продолжить сотрудничество. В свою очередь входящий в прежнюю коалицию СЗК уже в среду заявил, что после решения «Прогрессивных» правительство под руководством Силини фактически пало. СЗК считает, что сейчас все выиграли бы от нового правительства.
Конфликт между представленным премьером «Новым Единством» и «Прогрессивными» обострился в воскресенье вечером после заявления Силини об освобождении от должности министра обороны Андриса Спрудса («Прогрессивные») одновременно с его собственным заявлением об отставке. Решение потребовать отставки Спрудса премьер приняла после инцидентов с дронами в Латгалии, указав на утрату доверия к министру и проблемы в отрасли. Сам Спрудс заявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность и стремясь не допустить втягивания армии в политические игры.
Между партнерами по коалиции уже давно существовали различные разногласия, однако до сих пор им удавалось договариваться о продолжении работы.
Президент Эдгар Ринкевич еще в среду сообщил, что в пятницу планирует встретиться с представителями всех фракций Сейма, чтобы провести консультации о нынешней политической ситуации. По мнению президента, несмотря на то что до выборов в Сейм осталось пять месяцев, стране необходимо дееспособное правительство, имеющее поддержку в Сейме.