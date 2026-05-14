В Латвию придет тепло выше +20 градусов, но выходные испортят ливни и грозы
В Латвию на выходных придет тепло: во многих местах воздух прогреется выше +20 градусов. Однако спокойной погоды ждать не стоит — синоптики предупреждают о ливнях, грозах и порывистом ветре.
Уже в ночь на пятницу в первой половине ночи на западе страны местами кратковременно пройдет дождь, а днем кратковременные дожди ожидаются и в других районах Латвии. Локально возможна гроза, а ночью — также сильные ливни. Ночью воздух остынет до +4…+9 градусов, а днем максимальная температура составит +16…+21 градус.
В субботу и воскресенье погодные условия в Латвии будет определять деятельность циклонов, поэтому выходные пройдут с переменчивой погодой.
В ночь на субботу местами на западе, а днем уже во многих районах страны ожидается кратковременный дождь. В отдельных местах возможны сильные ливни и грозы. Во время грозы ветер может стать порывистым. Ночью местами на востоке сгустится туман, ухудшающий видимость.
Воскресенье также будет облачным, лишь местами на востоке облака рассеются. Дожди ожидаются главным образом на востоке страны, локально возможна и гроза.
Ночами минимальная температура воздуха составит +7…+12 градусов, а в Курземе будет прохладнее — +4…+8 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +16…+21 градуса. На побережье Курземе по-прежнему сохранится немного более прохладная погода.
Начало следующей недели также будет богатым на осадки: во многих местах ожидается дождь, возможно формирование грозовых облаков. Однако во второй половине недели погода станет не только суше, но и солнечнее. На большей части территории воздух прогреется выше +20 градусов.