В Латвию придет тепло выше +20 градусов, но выходные испортят ливни и грозы

Уже в ночь на пятницу в первой половине ночи на западе страны местами кратковременно пройдет дождь, а днем кратковременные дожди ожидаются и в других районах Латвии. Локально возможна гроза, а ночью — также сильные ливни. Ночью воздух остынет до +4…+9 градусов, а днем максимальная температура составит +16…+21 градус.