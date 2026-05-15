Соседи годами не видят хозяина: что происходит с квартирой, если одинокий человек умер, а наследники не появились
В Латвии живут сотни тысяч людей старшего возраста и многие из них — одни. Иногда после смерти человека квартира остается закрытой: наследники не объявляются, долги за обслуживание растут, а соседи не понимают, кто теперь отвечает за пустующее жилье.
По данным Центрального статистического управления, в начале 2025 года в стране жили 406,8 тысячи человек старше 65 лет — почти каждый пятый житель Латвии. Среди пожилых людей особенно высока доля женщин: почти две трети жителей этой возрастной группы составляют именно они.
Отдельная проблема — пожилые люди, которые живут одни. Но одиночество — это не только социальная и психологическая тема. Иногда оно становится и очень практической проблемой для всего дома. Если человек умирает, а наследники не появляются или не оформляют наследство, квартира может долго оставаться закрытой. При этом дом продолжает жить своей жизнью: начисляются платежи за обслуживание, коммунальные расходы, налоговые обязательства, а у управляющего и соседей возникает вопрос — кто за все это отвечает?
LV portāls в 2024 году разбирал именно такую ситуацию: если собственник квартиры умер, а жилье стоит пустым, по нему могут накапливаться коммунальные долги и долги за обслуживание. Если наследников нет, имущество может быть признано безнаследным и перейти государству или самоуправлению.
Юристы также объясняют, что дело о наследстве может начать не только родственник. Заинтересованным лицом может быть, например, управляющий недвижимостью, если за квартиру не вносят плату за обслуживание, или самоуправление, если не уплачивается налог на недвижимость.
При этом наследственная история не всегда проста. LV portāls отмечал, что наследственные дела часто не оформляют из-за долгов потенциальных наследников, уже начатого взыскания, нежелания заниматься процедурой или потому, что человек уехал из Латвии и фактически потерял связь со страной. По Гражданскому закону наследник должен выразить волю принять наследство в течение года с момента открытия наследства.
Для соседей такая квартира может годами выглядеть как «ничья»: дверь закрыта, в почтовом ящике копятся письма, никто не появляется, а вопросы по дому остаются нерешенными. Но юридически это не просто пустое помещение — у него есть статус, долги и процедура, через которую имущество должно пройти.
Для жильцов дома важно понимать: если квартира стоит пустой, а собственник умер, это не значит, что с ситуацией ничего нельзя делать. Управляющий или другое заинтересованное лицо может инициировать процедуру, чтобы установить дальнейшую судьбу имущества. Но быстрым такой процесс обычно не бывает — особенно если наследники неизвестны, не выходят на связь или не хотят принимать наследство вместе с долгами.