Эксперты объяснили жителям Латвии, когда и кому следует заказать проверку электросети в своем доме

В быту стоит обращать внимание и на то, используются ли удлинители, сколько их и какую нагрузку они выдерживают. «Обычный удлинитель, который можно купить в любом супермаркете, рассчитан на нагрузку до 10 ампер – это примерно 2,5 киловатта, то есть мощность одного электрочайника. Но часто к нему подключают сразу несколько мощных приборов. Нужно понимать, что одна встроенная в стену розетка фактически рассчитана на одного мощного потребителя, а не на четыре или пять, подключенных через удлинитель», – поясняют эксперты. Мощность удлинителя и других электроприборов указана в инструкции по эксплуатации или на корпусе устройства.