Эксперты объяснили жителям Латвии, когда и кому следует заказать проверку электросети в своем доме
Большинство жилых домов, находящихся в эксплуатации, построены еще в советское время, и их электропроводка, если она не была заменена, физически устарела. К тому же она не рассчитана на такое количество мощных электроприборов, какие используются сегодня. В результате возрастает риск перегрузки электросети и коротких замыканий.
Следите за приборами
Как указывают эксперты Sadales tīkls, на техническое состояние электропроводки негативно влияет и неправильная эксплуатация: проблемы могут вызывать плохо закрепленные розетки, использование поврежденных устройств, неудачная перепланировка электросети или недостаточная защита от влаги.
В быту стоит обращать внимание и на то, используются ли удлинители, сколько их и какую нагрузку они выдерживают. «Обычный удлинитель, который можно купить в любом супермаркете, рассчитан на нагрузку до 10 ампер – это примерно 2,5 киловатта, то есть мощность одного электрочайника. Но часто к нему подключают сразу несколько мощных приборов. Нужно понимать, что одна встроенная в стену розетка фактически рассчитана на одного мощного потребителя, а не на четыре или пять, подключенных через удлинитель», – поясняют эксперты. Мощность удлинителя и других электроприборов указана в инструкции по эксплуатации или на корпусе устройства.
Как вовремя распознать проблемы в домашней электросети?
«Электричество в доме не должно быть видно, слышно или ощутимо. Если оно становится заметным – значит, что-то не так», – предупреждают специалисты.
Искры, нестабильное напряжение: если при подключении вилки к розетке или включении прибора появляются искры, это значит, что контакт нагревается и соединение небезопасно. Следует обратить внимание и на другие визуальные признаки неисправности: мигание или «подергивание» света, перебои с подачей электричества. Если без видимых причин постоянно выбивает пробки, слишком быстро перегорают лампы, нарушается работа электроприборов, а новое устройство не работает в полную мощность, нужно срочно искать причину. Даже небольшую искру нельзя игнорировать.
Запах гари или плавящейся пластмассы – еще один признак неполадок в электросети. Это означает, что где-то нагреваются провода или розетки, а расплавленный пластик выделяет неприятный запах. «Даже если дом тщательно убирают, пыль оседает на поверхностях, и бывает, что прибор, долго не использовавшийся, при включении выделяет запах горелой пыли, что может повредить устройство. Поэтому если прибор долго стоял в шкафу или на складе, его следует протереть перед использованием. Пыль скапливается и в розетках, но чистить их самостоятельно не стоит – это должен делать профессионал», – советуют эксперты.
Сипящий звук – еще один тревожный сигнал, который можно услышать, например, при включении лампы. Он может указывать на перегрузку в сети. Электричество не должно быть слышно.
Необъяснимый рост счета за электричество: если цена и тарифы на электроэнергию не меняются, а привычки семьи остаются прежними, но счета растут, это может означать, что где-то в электросети происходит утечка тока. Если есть подозрение на утечку, нужно без промедления вызвать электрика.
Как ранее писал Otkrito.lv, каждое домохозяйство обязано не реже одного раза в 10 лет проводить проверку электросети.