Жителям Латвии напомнили о процедуре, которую они обязаны провести в своем жилье раз в 10 лет

Здания и проводка со временем изнашиваются, тогда как количество мощных электроприборов в быту растёт. Игнорирование признаков перегрузки сети может привести не только к «выбитым пробкам», но и к серьёзным несчастным случаям. В 2024 году в Латвии было зафиксировано 50 случаев получения электротравм в домашних условиях — на 22% больше, чем годом ранее.