Жителям Латвии напомнили о процедуре, которую они обязаны провести в своем жилье раз в 10 лет
Каждый год десятки жителей Латвии получают электротравмы в собственных домах — в том числе с летальным исходом. Компания Sadales tīkls напоминает: каждое домохозяйство обязано не реже одного раза в 10 лет проводить проверку электросети.
Здания и проводка со временем изнашиваются, тогда как количество мощных электроприборов в быту растёт. Игнорирование признаков перегрузки сети может привести не только к «выбитым пробкам», но и к серьёзным несчастным случаям. В 2024 году в Латвии было зафиксировано 50 случаев получения электротравм в домашних условиях — на 22% больше, чем годом ранее.
Причины таких инцидентов различны: использование повреждённых розеток и приборов, неправильная эксплуатация сети, непрофессиональные переделки электропроводки, недостаточная защита от влаги или несоответствие системы современным нагрузкам. Большинство жилых домов построены ещё в советское время, их электросети физически устарели и не рассчитаны на объём потребления, характерный для сегодняшних домашних хозяйств. Это повышает риск перегрузки и короткого замыкания.
Согласно постановлению Кабинета министров № 238 ("Правила пожарной безопасности"), каждое домохозяйство обязано не реже одного раза в десять лет привлекать специалиста для проведения электромонтажных измерений. Особое внимание следует обращать на признаки перегрузки сети: регулярные перебои с подачей электричества, нагревающиеся розетки и выключатели, запах гари или плавящегося пластика, искрение, частое перегорание ламп, а также рост счетов за электричество без изменения тарифов или привычек потребления.
"За проверку электросети в частном доме отвечает его владелец, а в многоквартирном доме — каждый собственник своей квартиры. Проверки электросети в местах общего пользования организует управляющая компания или домоуправ", - указывает Sadales tīkls.