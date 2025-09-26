Экономия до 50%! Латвийские эксперты рассказали, как уменьшить счета за электроэнергию
Даже без крупных финансовых вложений предприятия и учреждения могут сэкономить до 20% энергии, пришли к выводу исследователи Института охраны окружающей среды и теплотехнических систем Рижского технического университета (RTU VASSI) в рамках проекта Energovienoti.
Переход на светодиодное освещение, установка датчиков движения, замена старого неэффективного оборудования и обучение сотрудников — первые шаги, которые исследователи рекомендуют компаниям и организациям, желающим сократить энергопотребление без значительных дополнительных затрат. Существенную роль играет также наличие в организации энергоменеджера и его активная работа.
В то же время наиболее эффективной мерой, хотя и требующей инвестиций, является реновация зданий, которая позволяет снизить энергопотребление до 50%.
На участие в программе проекта Energovienoti подали заявки 113 зданий: четыре из торгового сектора, 15 административных зданий, семь муниципальных учреждений, три госучреждения, 24 здания здравоохранения, три туристических объекта, 50 учебных заведений и семь промышленных предприятий. Знак Energovienoti был присвоен 89 зданиям, где лучший результат сокращения потребления тепловой энергии составил 53%, электроэнергии — на 51%. В целом максимальная общая экономия энергии достигла 44%.
В рамках проекта был проведён опрос среди 780 жителей Риги и регионов в возрасте от 18 до 75 лет. Выяснилось, что треть опрошенных были бы готовы или скорее были бы готовы немедленно участвовать в мероприятиях по энергоэффективности.
Однако большинство — 67% — признали, что не были бы или скорее не были бы готовы к этому, если бы пришлось начинать уже в ближайшие недели. Основные причины — нехватка денег или информации, а 41% участников указали также сомнения и скептическое отношение к эффективности этих мер.
Большинство респондентов готовы принять решение о вложении средств в энергосберегающие меры, если это поможет поддерживать комфортную температуру в жилище, улучшить условия жизни или здоровье.
