К совершеннолетию будет более 10 000 евро: что стоит сделать, чтобы ваш ребенок не остался без денег

"Если в течение 18 лет ежемесячно инвестировать для ребенка по 25 евро, предполагая среднюю доходность в 7% годовых, то к его совершеннолетию накопится сумма около 10 700 евро. При этом общая сумма взносов самого родителя составит всего около 5400 евро – остальное придется на доходность, полученную за это время", – поясняют в банке.