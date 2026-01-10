К совершеннолетию будет более 10 000 евро: что стоит сделать, чтобы ваш ребенок не остался без денег
Специалисты напоминают, что начинать копить на будущее ребенка лучше как можно раньше: эффект сложного процента, регулярные взносы и грамотный выбор инструментов позволяют за годы сформировать ощутимый стартовый капитал.
По словам представителей банка SEB, начинать копить деньги на будущее ребенка целесообразно как можно раньше, поскольку тем большее влияние окажет сложный процент, благодаря которому регулярные инвестиции с годами вырастают в значительную сумму.
"Если в течение 18 лет ежемесячно инвестировать для ребенка по 25 евро, предполагая среднюю доходность в 7% годовых, то к его совершеннолетию накопится сумма около 10 700 евро. При этом общая сумма взносов самого родителя составит всего около 5400 евро – остальное придется на доходность, полученную за это время", – поясняют в банке.
Первым шагом стоит продумать цель: будут ли это накопления на образование ребенка, первый взнос на жилье или общий стартовый капитал. Четкая цель помогает выбрать подходящий временной горизонт и уровень риска. При более длительном инвестиционном периоде, например в 15–20 лет, большую долю в портфеле могут составлять ценные бумаги с потенциалом роста.
При более коротком инвестиционном периоде, от 5 до 10 лет, диверсифицировать портфель помогут ценные бумаги со средним и низким уровнем риска, например ETF, облигации или инвестиционные фонды. По мере приближения к цели целесообразно оптимизировать риски и при необходимости вносить коррективы.
"Начать никогда не поздно, даже если ребенок уже подросток. Однако в этом случае следует ставить перед собой реалистичную цель, – говорят в банке. – Если у родителя нет опыта в инвестировании или он не готов рисковать, хорошей альтернативой станет простое накопление денег".
Многие родители предпочитают регулярное инвестирование, например, ежемесячные взносы в инвестиционные фонды или покупку дробных акций. Это помогает сгладить влияние рыночных колебаний и формирует привычку инвестировать даже в периоды нестабильности. Хороший совет – направлять ежемесячное пособие напрямую в инвестиции. Кроме того, важно следить и за расходами, связанными с инвестированием, поскольку в долгосрочной перспективе плата за услуги может существенно повлиять на конечный результат. При регулярном инвестировании расходы запланированы и находятся под контролем.
Помимо финансовой стороны, одной из лучших инвестиций является повышение финансовой грамотности ребенка. Чтобы разговоры о деньгах не стали в будущем табу, стоит с раннего возраста обсуждать с ребенком ценность денег, а также вовлекать его в процесс совершения покупок и сравнения цен.
"Если ребенок проявляет интерес к инвестированию, полезно вовлекать его в процесс: объяснять простым языком, куда вкладываются деньги и почему их стоимость со временем меняется. Родитель может подать пример и показать, что инвестирование – это часть ответственного финансового поведения", – напоминают в банке.