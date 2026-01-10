Стало известно, как американцам удалось нейтрализовать российские системы ПВО в Венесуэле

Применение самолетов РЭБ в этой операции привлекло внимание также потому, что система ПВО Венесуэлы, теоретически имеющая в составе современные компоненты, как отмечают аналитические центры, страдала от плохого технического обслуживания и ограниченной подготовки операторов. Это могло повысить ее уязвимость для сложных электронных атак. Аналитики подчеркивают, что успех штурма во многом зависел от контроля над электромагнитной обстановкой, что создало критически важное окно для действий сил специальных операций без эффективного противодействия со стороны средств, наводимых радаром.