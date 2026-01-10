Стало известно, как американцам удалось нейтрализовать российские системы ПВО в Венесуэле
В ходе военной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, проведенной в начале января, ключевую роль в нейтрализации системы ПВО страны сыграли самолеты радиоэлектронной борьбы ВМС США Boeing EA-18G Growler. Об этом сообщают аналитики и ряд изданий, включая The Wall Street Journal.
ПВО не помогло
Более 150 американских военных самолетов, включая "Гроулеры", были задействованы в воздушном пространстве Венесуэлы 3 января во время рейда на президентский дворец Мадуро.
Основная задача EA-18G Growler заключается не в нанесении бомбовых ударов, а в доминировании в электромагнитном спектре. Бортовой комплекс станций помех и датчиков самолета способен обнаруживать враждебные радиолокационные излучения, анализировать их в реальном времени и реагировать точечными помехами, которые заполняют экраны ложными целями или полностью нарушают сопровождение. Это значительно затрудняет для наземных зенитно-ракетных комплексов и систем ПВО возможность захвата и сопровождения воздушных целей.
По мнению оборонных экспертов, в случае с Венесуэлой, чья система ПВО в значительной степени полагается на устаревающие советские и российские комплексы, такие как различные модификации С-300, а также более старые радиолокационные модели, применение помех оказалось решающим, сделав эти средства защиты практически "слепыми".
Критически важное окно
Военные аналитики описывают "Гроулер" как важный "мультипликатор силы", способный прикрывать целые авиационные группировки. В рамках венесуэльской миссии "Гроулеры", как сообщается, действовали совместно с широким спектром американской авиатехники, включая истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II, бомбардировщики B-1B, самолеты Super Hornet и разведывательные беспилотники. Такой масштаб и разнообразие воздушных сил отражают фокус Вашингтона на достижении подавляющего контроля как над физическим, так и над электромагнитным пространством боевых действий.
Применение самолетов РЭБ в этой операции привлекло внимание также потому, что система ПВО Венесуэлы, теоретически имеющая в составе современные компоненты, как отмечают аналитические центры, страдала от плохого технического обслуживания и ограниченной подготовки операторов. Это могло повысить ее уязвимость для сложных электронных атак. Аналитики подчеркивают, что успех штурма во многом зависел от контроля над электромагнитной обстановкой, что создало критически важное окно для действий сил специальных операций без эффективного противодействия со стороны средств, наводимых радаром.