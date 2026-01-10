Театры в Латвии считают каждый евро: обсуждают и рост цен на билеты, и сокращение постановок

Директор Валмиерского театра Эвита Ашерадена подтвердила, что сокращение финансирования управляемо, но несправедливо на системном уровне, и подчеркнула: без стабильной государственной дотации культура может стать недоступной для широкой общественности, что угрожает как региональной культуре, так и в долгосрочной перспективе — государственной безопасности. Театр рассматривает возможность немного увеличить цены на билеты и сформировать более сбалансированный бюджет новых постановок. «Мы в определенной мере можем компенсировать это доходами от билетов. В этом смысле, конечно, мы смотрим и на число зрителей, и на те возможности, которые каждый театр или концертная организация может привлечь. Сокращение такое, какое есть. Это не первый раз. И да, мы с этим считались и в определенной мере будем смотреть, как это сделать», — сказала Ашерадена.