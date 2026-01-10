Театры в Латвии считают каждый евро: обсуждают и рост цен на билеты, и сокращение постановок
Государственное финансирование в этом году сокращено не только для театра Dailes, но и для других капитальных обществ, находящихся в подчинении Министерства культуры, в том числе театров и концертных организаций. О сокращении штата другие театры пока не говорят, однако допускают, что цены на билеты могут вырасти.
Министерство культуры в этом году сократило свои расходы почти на 3 миллиона евро. Бюджет станет меньше не только для театров и концертных организаций: министерство просит увеличить собственные доходы также, например, и музеям, сообщает LSM.lv.
Заместитель госсекретаря Министерства культуры Байба Мурниеце указала, что «сокращение дотации планировалось с расчетом на то, что его можно компенсировать, увеличив стоимость билета на одного человека на один–два евро. Соответственно был взят показатель числа посетителей за предыдущий период и рассчитано: один–два евро на один билет».
Театр Dailes планирует справляться с сокращением дотации из госбюджета, сократив примерно 20 штатных единиц. Также принято решение уменьшить число новых постановок и оценить целесообразность участия в различных организациях и активностях, которые не дают прямой материальной отдачи.
«Речь здесь идет не о каком-то математически конкретном, точном числе, которое мы получаем, а в целом об экономической логике. И, выстраивая предприятие по принципам экономической логики, есть очень много способов, как что-то делать, но любое предприятие смотрит на это в контексте», — сказал директор театра Dailes Юрис Жагарс.
Латвийский Национальный театр, который занимает второе место по объему сокращения финансирования, подчеркивает, что театрам самим, из собственных доходов, придется покрывать дополнительные расходы на повышение зарплат, закупку товаров и базовые услуги, на которые повлияла инфляция.
Влияние этих факторов на бюджет театра в этом году может превысить 300 тысяч евро. Хотя ситуация, по словам театра, сложная, сокращать штат или уменьшать число новых постановок не планируется. Также не предполагается менять цены на билеты и систему скидок, поскольку уже в прошлом году удалось привлечь на 15% больше посетителей и увеличить доходы от продажи билетов. Однако будущее остается неопределенным.
Директор Латвийского Национального театра Марис Витолс подчеркнул, что «фактор, мешающий работе театра, — неопределенность относительно доступной дотации из госбюджета в последующие годы. Поэтому сложно планировать работу театра в долгосрочной перспективе. Если дотация из госбюджета будет существенно сокращена и в следующие годы, Национальному театру, вероятнее всего, придется пересмотреть и свою художественную программу и сократить число новых постановок».
Новый Рижский театр признает, что государственное финансирование составляет примерно треть бюджета, а ожидаемое сокращение — около 3% от этой части, однако театр не планирует никаких радикальных сокращений. Предполагается уменьшить бюджеты спектаклей и, возможно, отказаться от какой-то постановки в Малом зале. Цена билетов может немного измениться, отмечают в театре.
Член правления Нового Рижского театра Гундега Палма сказала: «Не будет так, что к каждому билету прибавят какой-то евро, два евро или что-то подобное, но, вероятнее всего, средняя цена билета немного вырастет за счет того, что какие-то потери будут компенсироваться за счет изменений в бюджетах новых постановок».
Директор Валмиерского театра Эвита Ашерадена подтвердила, что сокращение финансирования управляемо, но несправедливо на системном уровне, и подчеркнула: без стабильной государственной дотации культура может стать недоступной для широкой общественности, что угрожает как региональной культуре, так и в долгосрочной перспективе — государственной безопасности. Театр рассматривает возможность немного увеличить цены на билеты и сформировать более сбалансированный бюджет новых постановок. «Мы в определенной мере можем компенсировать это доходами от билетов. В этом смысле, конечно, мы смотрим и на число зрителей, и на те возможности, которые каждый театр или концертная организация может привлечь. Сокращение такое, какое есть. Это не первый раз. И да, мы с этим считались и в определенной мере будем смотреть, как это сделать», — сказала Ашерадена.
А Даугавпилсский театр в письменном ответе указал, что основной «подушкой безопасности» при сокращении государственного финансирования является увеличение собственных доходов театра. В прошлом году театр работал над привлечением новой аудитории и внес изменения в билетную политику. В этом году, однако, придется пересмотреть объемы вложений. В целом театры не скрывают своей боли из-за сокращения финансирования, но подчеркивают, что оно должно быть сбалансированным во всех сферах.