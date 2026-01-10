По требованию Министерства культуры театр Dailes увольняет актеров и урезает расходы на новые спектакли

Также в театре планируется сократить нагрузку в финансовом департаменте, продюсерском отделе и художественной части, в целом рассчитывая сэкономить 23 432 евро в год. Кроме того, предусмотрено сокращение бюджета новых постановок с 740 000 евро в прошлом году до 540 000 евро в этом году, однако часть этой разницы планируется компенсировать за счет привлечения спонсорского финансирования и инвестиций в международные проекты. Таким образом, фактическое сокращение бюджета новых постановок может составить около 100 000 евро.