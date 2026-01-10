По требованию Министерства культуры театр Dailes увольняет актеров и урезает расходы на новые спектакли
Театр Dailes сокращает часть штатных должностей и уменьшает бюджет новых постановок, рассчитывая сэкономить более 170 тысяч евро в год и полностью компенсировать сокращение государственной дотации.
Представитель театра Агнесе Варпиня пояснила, что в целом ликвидируются семь штатных актерских должностей, из которых три до сих пор были вакантными, поэтому экономия за счет этих мест не образуется. Экономия от сокращения четырех актерских штатных должностей составляет 147 191 евро в год.
В штате театра останутся 33 актера, и в настоящее время дальнейшее сокращение актерских ставок не планируется.
Также в театре планируется сократить нагрузку в финансовом департаменте, продюсерском отделе и художественной части, в целом рассчитывая сэкономить 23 432 евро в год. Кроме того, предусмотрено сокращение бюджета новых постановок с 740 000 евро в прошлом году до 540 000 евро в этом году, однако часть этой разницы планируется компенсировать за счет привлечения спонсорского финансирования и инвестиций в международные проекты. Таким образом, фактическое сокращение бюджета новых постановок может составить около 100 000 евро.
В театре также отмечают, что в связи с ростом стоимости постановок общее количество новых спектаклей в этом году будет меньше, чем в прошлом, а репертуар будет формироваться с упором на проекты, которые смогут быстрее окупиться.
Говоря о сокращении штатных должностей уборщиков и другого персонала по обслуживанию здания, в театре указывают, что точный объем экономии в настоящее время определить невозможно, поскольку часть сэкономленных средств планируется направить на повышение заработной платы работников мастерских и технических служб сцены, чей уровень оплаты труда в настоящее время ниже, чем у аналогичных профессий на рынке труда.
По расчетам театра, запланированный комплекс мер позволит полностью компенсировать сокращение государственной дотации в размере 276 205 евро, и в настоящее время негативное влияние на доходы от продажи билетов не прогнозируется.
Как уже сообщалось, с учетом сокращения государственной дотации театр Dailes реализует структурные изменения, предусматривающие сокращение штата в нескольких подразделениях, в том числе в художественной части. В театре указывают, что в сентябре 2024 года были получены указания Министерства культуры о сокращении государственной дотации на 276 205 евро с призывом найти решения для уменьшения расходов и увеличения доходов.