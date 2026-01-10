Тридцатку за десятку! В Валмиерском крае школьникам платят за отличные оценки

Чтобы получить награду самоуправления Валмиерского края "За отличную успеваемость в учебной работе", учащимся 4-12 классов общеобразовательных учреждений, основанных самоуправлением Валмиерского края, необходимо иметь оценки за первый семестр или учебный год и итоговые оценки курсов (средний балл) по всем учебным предметам в диапазоне от 8,5 до 10 баллов, ни по одному учебному предмету не может быть неудовлетворительной оценки за семестр или год. Если в первом семестре оценки не выставляются, то средний балл рассчитывается с учетом оценок, полученных по всем учебным предметам в итоговых контрольных работах.