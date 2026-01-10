Самые умные знаки зодиака: рейтинг IQ по версии астрологов
Хотя у каждого знака зодиака есть свои сильные стороны, некоторые из них занимают самые высокие позиции с точки зрения IQ, считают астрологи. Важно помнить, что IQ можно измерять разными способами. Не стоит расстраиваться, если ваш знак не оказался на первом месте.
У каждого знака есть уникальные качества, отражающие различные формы интеллекта. Кроме того, при анализе астрологического профиля важно учитывать всю натальную карту. И главное — астрология служит ориентиром, а не строгим правилом. Люди с высоким IQ рождаются под любым знаком зодиака.
По мнению астрологов, при ранжировании IQ знаков зодиака учитываются несколько факторов: стихия, планета-управитель, модальность и другие параметры. Когда космические эксперты рассматривают интеллект во всех его проявлениях, вы можете обнаружить, что ваш знак зодиака умен и сообразителен.
IQ с точки зрения астрологии
IQ, или интеллект, может проявляться по-разному. Быть умным и способным не всегда означает показывать высокие результаты в школьных тестах. Существуют различные виды интеллекта: эмоциональный, межличностный, логический, пространственный, математический и другие. В результате на ваш IQ могут влиять общительность, эмоциональная саморегуляция и навыки решения проблем. В астрологии считается, что IQ определяется положением Меркурия и Урана в натальной карте.
Меркурий — космический вестник, связанный с мышлением, обработкой информации и коммуникацией. Он указывает на то, насколько человек проницателен. Работа со своим натальным Меркурием может помочь повысить общий уровень IQ. Уран, в свою очередь, — планета бунтарства, инноваций и изобретательности. Его часто называют «высшим разумом», поскольку он символизирует уникальные взгляды, прорывы и оригинальность. Использование энергии натального Урана помогает увереннее относиться к нестандартным, но ценным идеям и интересам.
Кроме того, у людей с Меркурием казими или Ураном казими IQ может быть выше. Казими — это положение, при котором планета находится в «сердце Солнца», и мощные солнечные лучи усиливают ее качества и способности. Меркурий казими и Уран казими особенно укрепляют ментальные способности. Однако такие положения могут сделать человека чрезмерно самосознающим из-за объема знаний и врожденного понимания.
Знаки зодиака с наибольшей и наименьшей вероятностью высокого IQ по версии астрологов
Читайте дальше и ищите свои знаки Солнца, Луны и Асцендента.
1. Близнецы
Можете похлопать себя по плечу — вы гений, Близнецы. Среди всех знаков зодиака у вас самый высокий IQ. Ваш интеллект буквально зашкаливает. Управляемые Меркурием, вы уверены в себе и инициативны в обучении. Для вас нет слишком сложных вопросов или слишком длинных разговоров. Стремление понять, как все и все взаимосвязано, подпитывает вашу блестящую сообразительность. К тому же вы остроумны, что делает вас наблюдательным и очень смешным знаком.
2. Дева
Если кто и является тихим гением, так это вы, Дева. В отличие от других знаков, вам не нужно демонстрировать свой IQ или EQ. Все и так знают, что вы в курсе происходящего. Несмотря на скромность и застенчивость, ваш интеллект буквально считывается окружающими. У вас всегда есть ответ или хорошо сформированное мнение — во многом благодаря Меркурию. В любом случае, на вас всегда можно положиться как на своего личного Эйнштейна.
3. Водолей
Вы всегда мыслите нестандартно, Водолей. Благодаря уранической энергии ваш IQ находится на очень высоком уровне. Ваш разум работает необычно и изобретательно, поскольку Уран постоянно подталкивает вас к расширению интеллектуальных границ. Нет ничего, чего вы не смогли бы изучить, понять или решить, если делаете это по-своему. У вас уникальный взгляд, который не всегда понятен другим. Это не проблема — продолжайте быть собой, интеллектуал.
4. Скорпион
Ни одна деталь не останется без внимания, Скорпион. Стремление докопаться до истины обеспечивает вам высокий уровень IQ и EQ. Вы движимы амбициозным Марсом и навязчивым Плутоном, что делает вас блестящим, пусть и склонным к крайностям, знаком. Ни один другой знак не стремится так глубоко исследовать все закоулки темы. Вы готовы идти до конца света, чтобы по-настоящему понять, почему кто-то или что-то устроено именно так.
5. Весы
Недооцените их — и проиграете. Остальные могут удивиться вашему месту в рейтинге, но только не вы. Иногда вы можете казаться поверхностными, из-за чего окружающие принимают вас за легкомысленных. На самом деле вы весьма сообразительны и вдумчивы, просто умело скрываете свой интеллект. Это играет вам на руку, поскольку другие часто недооценивают, насколько вы умны на самом деле.
6. Козерог
Освоение новых тем — ваша сильная сторона, Козерог. Сатурн, ваш управитель, усиливает настойчивость и дисциплину. Для вас не существует слишком сложных или «взрослых» тем. У вас хватает терпения и энергии часами изучать что-то новое. Понимать людей и процессы — это ответственность, которую вы готовы взять на себя. Под руководством Сатурна ваш интеллект со временем только углубляется.
7. Рак
Ни один знак не обладает таким уровнем эмоционального интеллекта, как вы, Рак. Управляемые Луной, вы известны своей глубокой эмпатией и сочувствием. Лунная энергия позволяет вам понимать, почему люди чувствуют именно так. К вам часто обращаются за советом и пониманием человеческой природы. Хотя логический интеллект не является вашей визитной карточкой, внутриличностный и эмоциональный интеллект у вас на очень высоком уровне.
8. Телец
Вы не спешите учиться новому или проверять свои интеллектуальные возможности. Вам свойственно двигаться медленно, особенно при освоении нового материала. Упрямство также может откладывать начало обучения. Ваша основательность заслуживает уважения, но скорость — нет. Именно поэтому ваш IQ в рейтинге ниже: вам требуется больше времени, чтобы по-настоящему усвоить информацию.
9. Рыбы
Под управлением туманного Нептуна вы нередко витаете в облаках. Ваш разум склонен к мечтам о других мирах и временах. Из-за этого вам бывает сложно быстро включиться в учебный процесс или решить задачу здесь и сейчас. Несмотря на врожденную мудрость, общий IQ оценивается ниже из-за трудностей с концентрацией на реальности, когда воображение уводит слишком далеко.
10. Овен
Присядьте, Овен. Вам может быть сложно учиться или удерживать информацию, поскольку вы постоянно в движении. Вникать в чужие точки зрения или разбираться в механизмах процессов — не ваша сильная сторона. Вы предпочитаете учиться на ходу, что усиливает практическую смекалку, но не логический или эмоциональный интеллект. Короткая концентрация внимания опускает вас ниже в списке.
11. Лев
Не позволяйте рейтингу задеть ваше самолюбие, Лев. Низкая позиция по шкале IQ может показаться обидной, но дело не в этом. Интеллект многогранен и постоянно развивается, тогда как вам, как фиксированному знаку, свойственно застревать в своих взглядах. Догматичность замедляет усвоение новых идей и перспектив. Преодолев упрямство, вы сможете заметно повысить свой интеллектуальный потенциал.
12. Стрелец
Последнее место может вас удивить, Стрелец. Ваша тяга к исследованиям действительно указывает на сильный потенциал. Однако вы часто недооцениваете важность деталей, задавания вопросов и углубления в тему. Склонность сосредотачиваться на общей картине и выдавать мнения за факты мешает дальнейшему обучению. Именно поэтому вы замыкаете список.