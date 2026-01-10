Самые умные знаки зодиака: рейтинг IQ по версии астрологов

2. Дева

Если кто и является тихим гением, так это вы, Дева. В отличие от других знаков, вам не нужно демонстрировать свой IQ или EQ. Все и так знают, что вы в курсе происходящего. Несмотря на скромность и застенчивость, ваш интеллект буквально считывается окружающими. У вас всегда есть ответ или хорошо сформированное мнение — во многом благодаря Меркурию. В любом случае, на вас всегда можно положиться как на своего личного Эйнштейна.