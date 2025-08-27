Отопление снова дорожает: как сэкономить и не замерзнуть этой зимой
Уже совсем скоро ожидается очередное повышение цен на отопление - об этом свидетельствует проект тарифа Rīgas siltums, поданный в Министерство экономики. Поэтому сейчас самое время задуматься об энергоэффективности своего жилья. Как отмечают эксперты, существует несколько шагов, которые в долгосрочной перспективе помогут сделать дом более дружественным для кошелька и окружающей среды.
Как сообщало в конце июня агентство LETA, осенью плата за теплоэнергию в Риге может вырасти почти на 22%. Однако позднее в СМИ появилась информация, что прирост все же не будет столь значительным - поиском решений занялись и Министерство экономики, и Рижская дума. Тем не менее повышение все равно прогнозируется, хотя и не в таком объеме, причем не только в Риге, но и в других самоуправлениях. Это значит, что сейчас - самый подходящий момент, чтобы искать способы экономии.
В целях сокращения потребления энергии теплоизоляцию своих домов в Латвии повысили всего 14% жителей, свидетельствуют данные проведенного в начале этого года Европейской комиссией исследования по вопросам изменения климата Особый барометр 565.
В свою очередь при покупке новой бытовой техники, например, стиральной машины, холодильника или телевизора, низкое энергопотребление является важным фактором выбора для 39% жителей. Чтобы контролировать и сокращать потребление энергии, специализированное оборудование в доме установили 9% опрошенных, а 5% - тепловые насосы. В свою очередь 1% респондентов приобрели энергоэффективные дома.
Нужно думать в долгосрочной перспективе, начиная с самого простого
Планируя повышение энергоэффективности жилья, в первую очередь стоит обратить внимание на окна, отмечает эксперт по энергетике, директор по ESG и генерации энергии компании Ukrnafta Марис Куницкис. Однако это не обязательно означает, что необходима реновация - иногда достаточно обычного обслуживания.
"Чаще всего в домах установлены пластиковые окна и стеклопакеты, которые служат уже несколько лет. В таком случае важно провести надлежащее обслуживание - проверить уплотнители, отрегулировать замки и убедиться, что нигде не образуются щели", - советует эксперт.
Как поясняет Куницкис, еще один важный момент, на который обязательно нужно обратить внимание, - это система отопления. Если речь идет о многоквартирном доме, где обычно есть теплообменник или теплоузел, стоит поинтересоваться у обслуживающей компании, был ли он перед отопительным сезоном правильно настроен, проверен и обслужен. От этого зависит, не будет ли теплопотерь и получит ли весь дом необходимое тепло.
Большое значение имеет и вентиляция - рекомендуется проверить, нет ли где-либо открытых люков, через которые может уходить тепло. Правильная работа вентиляционной системы позволяет существенно сэкономить ресурсы. Проверить нужно и радиаторы.
"Важно убедиться, есть ли на них регуляторы и работают ли они правильно. В многоквартирном доме, регулируя подачу тепла на отдельном радиаторе, можно снизить потребление только в конкретной квартире. Если же в квартире нет индивидуального узла учета тепла, экономия от этого будет ощущаться лишь на уровне общей системы дома. В старых зданиях такие регуляторы, как правило, отсутствуют", - поясняет эксперт.
Совсем иная ситуация в новостройках, где возможность регулировать температуру хотя бы на один-два градуса может сократить потребление тепла до 10 %. Однако это в первую очередь касается домов с индивидуальным отоплением или тех, где учет тепла ведется отдельно для каждой квартиры.
Среди важных долгосрочных мер эксперт называет и модернизацию жилья в целом.
"Современные материалы и технологии, например, те же пластиковые окна, значительно энергоэффективнее, чем 15-20 лет назад, и позволяют существенно снизить потребление теплоэнергии", - отмечает Куницкис.
Наиболее эффективным решением, конечно, остается утепление здания. В случае многоквартирных домов важно понять, достаточно ли у жителей для этого мотивации и смогут ли они вместе разработать проект, собрать необходимые средства или получить кредит, если потребуется. Сегодня доступно множество различных инструментов, которые могут помочь в реализации этой идеи - и со стороны государства, и со стороны банков.
За ресурсами нужно следить
Однако важнее всего - мониторинг энергопотребления. Эксперт поясняет: "Каждому важно понимать, сколько энергии он потребляет - тепла, электричества, газа. Сегодня почти у всех поставщиков такие данные есть по каждому клиенту и объекту. Внимательно изучив расходы и профили потребления, можно принять эффективные решения. Скажем, если это дом с индивидуальным газовым отоплением и подключением электричества, стоит подумать: возможно, выгоднее установить электрический теплонасос, отказавшись от газового отопления, или наоборот. А если в частном доме уже установлен электрический теплонасос, можно дополнительно разместить солнечные панели".
Куницкис считает, что уровень знаний жителей Латвии в области энергоэффективности оставляет желать лучшего. "Если посмотреть на статистику, то мы заметно отстаем от соседей по Балтии. Особенно хорошо это видно в сфере утепления многоквартирных домов. Нам определенно нужно больше просвещать людей - со стороны государства, самоуправлений и банков. Это также поможет принимать решения, поскольку сегодня часто именно неспособность договориться становится причиной затягивания процессов в совместной собственности", - добавляет он.
В категории индивидуального жилья ситуация лучше - хотя бы потому, что у дома обычно один хозяин, поэтому решения принимаются быстрее. Эксперт отмечает, что в последние годы количество установленных в частных домах солнечных панелей и теплонасосов значительно возросло, чему способствовало также внедрение принципа нетто-учета электроэнергии. "Каждый случай индивидуален, поэтому необходимо просчитать и подумать, что действительно окупится в долгосрочной перспективе", - подчеркивает Куницкис. Он напоминает, что сегодня в интернете доступны инструменты для таких расчетов, подобные услуги предлагают и многие компании. Тем временем и государство, и банки в качестве инструмента поддержки нередко предлагают дополнительное финансирование на более выгодных условиях.
О финансировании нужно подумать заблаговременно
Замена лампочки в гостиной может стать хорошим началом, которое не требует значительных вложений. Но если планируются более масштабные изменения, потребуется и больший бюджет. Банки нередко предлагают специальные кредиты, предназначенные для повышения энергоэффективности жилья. Если средств на задуманное не хватает, кредит может стать одной из альтернатив, но это решение требует особенно ответственного подхода.