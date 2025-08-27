Отопление снова дорожает: как сэкономить и не замерзнуть этой зимой

Как сообщало в конце июня агентство LETA, осенью плата за теплоэнергию в Риге может вырасти почти на 22%. Однако позднее в СМИ появилась информация, что прирост все же не будет столь значительным - поиском решений занялись и Министерство экономики, и Рижская дума. Тем не менее повышение все равно прогнозируется, хотя и не в таком объеме, причем не только в Риге, но и в других самоуправлениях. Это значит, что сейчас - самый подходящий момент, чтобы искать способы экономии.