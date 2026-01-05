56-летняя певица Татьяна Буланова стала студенткой университета в Беларуси

По словам артистки, получение образования сейчас — не только способ расширить кругозор, но и шаг к реализации давней мечты, которую она по разным причинам не смогла завершить в молодости. Ранее Буланова уже пробовала учиться: после музыкальной школы она поступала в Ленинградский институт культуры, где сначала училась на библиотечном факультете, а затем на вокальном — но тогда обучение не было завершено.