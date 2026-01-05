56-летняя певица Татьяна Буланова стала студенткой университета в Беларуси
Российская певица Татьяна Буланова в 56 лет решила наверстать упущенное и поступила в высшее учебное заведение в Беларуси.
По словам Татьяны Булановой, она официально стала студенткой Института современных знаний в Минске, где её зачислили на первый курс и выдали студенческий билет. Учёба будет проходить по индивидуальному учебному плану с изучением таких дисциплин, как психология, история искусств и история живописи — эти предметы певице действительно интересны, и она давно смотрит материалы на эти темы в интернете.
Буланова подчеркнула, что ей по душе сам процесс обучения, и её вдохновляет возможность углубить знания в тех областях, которые давно увлекают её помимо музыки. Основная часть занятий будет, вероятно, проходить в дистанционном формате, однако певица планирует периодически приезжать в Минск на очные встречи с преподавателями.
По словам артистки, получение образования сейчас — не только способ расширить кругозор, но и шаг к реализации давней мечты, которую она по разным причинам не смогла завершить в молодости. Ранее Буланова уже пробовала учиться: после музыкальной школы она поступала в Ленинградский институт культуры, где сначала училась на библиотечном факультете, а затем на вокальном — но тогда обучение не было завершено.
Ранее стало известно, что Татьяна Буланова нашла новую подтанцовку после ухода бывших коллег. Недавно она впервые вышла на сцены с новыми артистами. Напомним, что после неожиданной волны популярности в Сети подтанцовка Татьяны Булановой уволилась. Для певицы уход артистов из коллектива оказался весьма болезненным — она даже обвинилa их в предательстве. Позднее танцоры заявили, что причиной их ухода стал конфликт с новым директором Булановой.