"До сих пор жива": 56-летняя Татьяна Буланова призналась в экстремальной диете ради фигуры
Певица Татьяна Буланова всегда выглядела стройной и подтянутой — на публике она ни разу не появлялась с лишними килограммами. Журналисты выяснили, какой ценой звезда поддерживает форму — и выясненное, мягко говоря, вызывает беспокойство.
Оказалось, что ради фигуры Татьяна Буланова прибегает к крайне радикальному способу — она ест всего один раз в день. Такой режим питания она практикует уже почти 20 лет. «Я начинаю есть один раз в день. Вы не поверите, как мне это позволяет быстро избавиться от ненужных объемов. Осознаю, что это не совсем полезный способ, но я его практикую почти 20 лет и до сих пор жива», — призналась росСМИ артистка.
Трудно поверить, что такой экстремальный подход не наносит вреда здоровью. Пользователи в соцсетях уже высказывают обеспокоенность: «А как же желудок?», «Организм — не вечный двигатель», «Такая диета — прямой путь к срывам и гастриту».
Сама же Татьяна считает, что в таком подходе есть своя логика. Поскольку есть можно только один раз, она старается не отказывать себе в удовольствии: ««Я делаю так: ем то, что хочу. Например, захотела пасту — готовлю ее или заказываю. Либо могу угостить себя паназиатской кухней. Если съесть то, что не хочется, при разовом рационе, то совсем будет грустно, поэтому я за редкий прием пищи, но с одним условием: мне все должно нравиться в этом блюде», — пояснила Буланова.
Другими словами, звезда делает ставку на любимую еду, но в жестких рамках — один раз в день, не больше. Однако специалисты по питанию могут только развести руками: такой режим не просто сомнителен, он потенциально опасен. Особенно если практиковать его на протяжении десятилетий.
Не помогли Татьяне и современные «волшебные» препараты для похудения: «Я пыталась похудеть новомодным способом — уколами препаратов "Оземпик" и "Ребелсас", но мне эти средства не помогли обрести желанные формы», — призналась она.
После этого певица вернулась к старому методу, которому, по ее словам, «не изменяет уже 20 лет». «Мне кажется, что диета — это абсолютно индивидуальная история. Как говорится, что хорошо русскому, то немцу смерть. Не может один и тот же способ помочь сразу тысячам людей, я сама в этом убедилась», — рассуждает Татьяна Буланова.