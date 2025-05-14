"До сих пор жива": 56-летняя Татьяна Буланова призналась в экстремальной диете ради фигуры

Оказалось, что ради фигуры Татьяна Буланова прибегает к крайне радикальному способу — она ест всего один раз в день. Такой режим питания она практикует уже почти 20 лет. «Я начинаю есть один раз в день. Вы не поверите, как мне это позволяет быстро избавиться от ненужных объемов. Осознаю, что это не совсем полезный способ, но я его практикую почти 20 лет и до сих пор жива», — призналась росСМИ артистка.