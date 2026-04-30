Фото: Joe Schildhorn/BFA/Shutterstock/ Vida Press
Иева Лагуна за кулисами модного показа.
Ангел Victoria's Secret из Латвии Иева Лагуна хочет стать акушеркой: "Это моя несбывшаяся мечта"

Una Eglīte

Kas jauns / Otkrito.lv

Знаменитая латвийская модель Иева Лагуна начала новый этап в жизни — она обучается на доулу, осваивая знания, которые позволят ей оказывать поддержку женщинам во время беременности, родов и в послеродовой период.

Иева родилась 6 июня 1990 года в Салдусе, и начала карьеру модели  в 2007 году во время фестиваля MTV/B-day в Риге. Она четыре раза появлялась на обложке журнала Vogue и других глянцевых изданий, и участвовала в бесчисленных показах мировых дизайнеров, в том числе Dolce & Gabbana, Missoni, Stella McCartney, Versace, Valentino, Gucci, Louis Vuitton и других. C 2011 по 2014 годы Лагуна принимала участие в знаменитом Victoria’s Secret Fashion Show. 

Фото: Vida Press
C 2011 по 2014 годы Иева Лагуна участвовала в Victoria’s Secret Fashion Show.

Сейчас в жизни 35-летней модели начался новый этап. Обучение на доулу — это специальная программа подготовки, которая учит оказывать эмоциональную, информационную и практическую поддержку беременным женщинам и молодым матерям, делая акцент на понимании потребностей женщины и создании для нее комфортных условий без использования медицинских инструментов.

Мотивацией для начала этих курсов стал собственный опыт родов Лагуны, который оказался не таким, как она изначально планировала. В интервью журналу Kas Jauns Иева рассказала, что планировала домашние роды, поскольку хотела просто прочувствовать свое тело и верила, что оно создано именно для этого. Однако все сложилось иначе.

Фото: Vida Press
Девушка из Латвии сделала головокружительную карьеру на мировых подиумах.

Обучение Иева начала незадолго до того, как забеременела вторым ребенком. Большой мотивацией стала ее любовь к детям и женщинам, ведь когда-то она сама мечтала стать детским врачом. «Я до сих пор не отказалась от идеи стать акушеркой, это моя несбывшаяся мечта. Но обучение на доулу — определенно хорошее начало», — уверена Лагуна.

35-летняя Иева подчеркивает, что опыт работы в международной модной индустрии научил ее ценить силу и подготовленность тела.

«Я испытала, что значит иметь от природы хорошее тело, когда все идет очень хорошо. И также испытала, что значит момент, когда эта гарантия заканчивается».

По ее мнению, подготовка к родам так же важна, как и подготовка к работе модели — именно готовность влияет на весь процесс. Иева отмечает, что некоторые будущие мамы больше переживают о своих параметрах, чем о здоровье и благополучии ребенка, и считает это очень печальным.

По словам Лагуны, Латвия в этой сфере пока только в начале пути, и обществу все еще не хватает информации о том, насколько важна поддержка доулы в момент появления новой жизни. «Доула не является медицинским работником, не вмешивается в работу врачей и не принимает решения вместо семьи. Она оказывает поддержку всей семье, сопровождая ее на протяжении беременности, родов и послеродового периода, сохраняя полную конфиденциальность между клиенткой и доулой», — поясняет Лагуна.

