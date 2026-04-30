Выяснилось, что многие жители Латвии не умеют работать. Что на самом деле от них теперь требуют?
Нехватка рабочей силы в Латвии часто описывается как недостаток работников. Однако при более внимательном анализе данных рынка труда становится ясно, что проблема нередко заключается не только в численности, но и в том, обладают ли доступные кандидаты навыками, которые ищут работодатели.
Вакансии есть, но
Последние прогнозы рынка труда показывают, что спрос остается высоким в таких отраслях, как строительство, технические профессии, производство, транспорт и здравоохранение. В то же время существуют группы профессий, где количество доступных работников превышает спрос.
В результате складывается ситуация, при которой вакансии и кандидаты как будто есть, но не всегда соответствуют друг другу. На практике это означает, что работодателям может быть сложно заполнить позиции даже при наличии людей, готовых работать.
Нужны конкретные навыки
Последние прогнозы Государственного агентства занятости, в которых наряду с профессиями анализируются и навыки, подчеркивают, что спрос все больше связан не с названиями должностей, а с конкретными компетенциями. Среди наиболее важных — не только технические умения, но и общие навыки, такие как способность планировать работу, эффективно общаться, соблюдать правила и осваивать новые знания.
Более широкие тенденции рынка труда также указывают на аналогичное направление. В последние годы особенно растет спрос на работников с определенной квалификацией или специализированными знаниями, тогда как в отраслях, где большую роль играют практические навыки, чаще отмечаются трудности с поиском подходящих кандидатов.
«Мы видим, что проблема зачастую не в том, что кандидатов нет вовсе, а в том, что становится сложнее найти наиболее подходящего. Если работодатели ищут очень конкретное сочетание навыков, круг доступных кандидатов существенно сужается», — поясняет представитель компании BIURO Байба Розентале.
Несоответствие уже очевидно
Одновременно меняется и структура рынка труда. Демографические тенденции показывают, что общий объем рабочей силы в ближайшие годы существенно не увеличится, а значит, конкуренция за квалифицированных работников, скорее всего, усилится.
В таком контексте вопрос уже не сводится лишь к количеству доступных работников, а касается того, соответствуют ли их навыки потребностям рынка труда. В некоторых отраслях это несоответствие уже очевидно — вакансии остаются незаполненными не из-за нехватки кандидатов, а потому, что требуемые навыки слишком специфичны или недостаточно распространены.
Это влияет и на подход компаний к привлечению сотрудников. В условиях более ограниченного рынка труда все большее значение приобретают скорость, гибкость и способность развивать работников внутри компании. Работодатели, которые готовы смотреть шире, чем на строгое соответствие предыдущему опыту, и умеют оценивать переносимые навыки, получают преимущества в привлечении и удержании талантов.
Для работников эти изменения означают растущую необходимость постоянно развивать свои навыки. Они становятся более динамичными, и способность адаптироваться иногда может быть даже важнее формального образования.