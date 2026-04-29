Стало известно, в каких городах и краях Латвии легче всего найти работу

В начале 2025 года 863 тысячи человек, или 54,6 % жителей в возрасте 15 лет и старше, были заняты. Среди городов государственного значения самый высокий уровень занятости был в Риге (57,1 %), Валмиере (56,7 %) и Огре (56,2 %), за которыми следуют Елгава (55,5 %), Юрмала (54,4 %), Лиепая (52,8 %), Екабпилс (51,6 %), Вентспилс (50,2 %), Резекне (49,9 %) и Даугавпилс (48,2 %).