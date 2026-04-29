Стало известно, в каких городах и краях Латвии легче всего найти работу
Где в Латвии сегодня проще всего устроиться на работу — и где ситуация остается сложной? Новые данные Центрального статистического управления показывают заметный разрыв между регионами: пока одни города и края демонстрируют высокий уровень занятости и притягивают специалистов, другие продолжают отставать.
В начале 2025 года 863 тысячи человек, или 54,6 % жителей в возрасте 15 лет и старше, были заняты. Среди городов государственного значения самый высокий уровень занятости был в Риге (57,1 %), Валмиере (56,7 %) и Огре (56,2 %), за которыми следуют Елгава (55,5 %), Юрмала (54,4 %), Лиепая (52,8 %), Екабпилс (51,6 %), Вентспилс (50,2 %), Резекне (49,9 %) и Даугавпилс (48,2 %).
Среди краев самый высокий уровень занятости наблюдается в Марупском (65,1 %), Адажском (63,2 %), Кекавском (63,1 %), Ропажском (62,1 %) и Саласпилсском (60,3 %) краях.
Уровень занятости в диапазоне 55–60 % отмечается в таких краях, как Сигулдский (59,4 %), Олайнский (58,9 %), Саулкрастский (58,4 %), Огрский (57,1 %), Елгавский (55,4 %).
В значительной части краев уровень занятости находится в диапазоне 50–55 %. Это Смилтенский (54,8 %), Цесисский (54,8 %), Валмиерский (54,4 %), Тукумский (53,6 %), Бауский (53,0 %), Южнокурземский (52,8 %), Гулбенский (52,6 %), Добельский (52,1 %), Вентспилсский (51,6 %), Лимбажский (51,6 %), Салдусский (51,3 %), Екабпилсский (51,2 %), Кулдигский (51,2 %), Талсинский (51,1 %), Мадонский (50,9 %), Алуксненский (50,8 %), Айзкраукльский (50,5 %) и Прейльский (50,2 %) края.
Самый низкий уровень занятости наблюдается в Краславском (44,4 %), Лудзенском (45,4 %), Аугшдаугавском (46,6 %), Валкском (46,8 %), Резекненском (47,8 %), Ливанском (48,7 %) и Балвском (49,3 %) краях.
