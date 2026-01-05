Микки Рурк на грани отчаяния - бывший секс-символ обратился к фанатам за помощью
Голливудский актер Микки Рурк оказался на грани выселения из арендуемого дома в Лос-Анджелесе. Его команда запустила кампанию на GoFundMe, чтобы собрать более 59 000 долларов для погашения долга по аренде.
Американский актер Микки Рурк столкнулся с серьезными финансовыми трудностями и риском остаться без жилья. Ранее сообщалось, что 73-летний артист получил трехдневное уведомление о выселении из арендуемого дома в Лос-Анджелесе из-за задолженности по аренде в размере 59 100 долларов.
Mickey Rourke looks unrecognizable in rare sighting as he faces possible eviction https://t.co/QxORfYhnx0 pic.twitter.com/FTePrF680c— Page Six (@PageSix) January 2, 2026
Для предотвращения выселения его команда запустила кампанию по сбору средств на платформе GoFundMe под названием «Поддержите Микки, чтобы предотвратить выселение». Сбор был организован с полного согласия самого актера, который призывает поклонников помочь ему сохранить жилье в сложный период жизни.
В описании кампании говорится, что Рурк переживает «очень непростой этап», а финансовые обстоятельства поставили под угрозу его кров. Отмечается, что пожертвования будут направлены на покрытие неотложных расходов, связанных с жильем, и на предотвращение выселения. Организатором кампании выступила Лия-Джоела Джоунс, подруга актера и член его менеджерской команды.
По данным Los Angeles Times, Рурк получил уведомление о выселении 18 декабря 2025 года. Он арендует дом с марта 2025 года. Изначально ежемесячная арендная плата составляла 5200 долларов, однако позже была повышена до 7000 долларов. В результате накопилась значительная задолженность.
Речь идет о бунгало 1926 года постройки с тремя спальнями и двумя ванными комнатами. По данным Zillow, дом представляет собой хорошо модернизированную виллу в испанском стиле. Считается, что в 1940-х годах в этом доме около двух лет жил писатель Рэймонд Чандлер.
Микки Рурк стал одной из главных звезд Голливуда в 1980-х годах благодаря ролям в фильмах "Забегаловка", "Бойцовая рыбка", "Девять с половиной недель" и "Сердце ангела". Однако, разочаровавшись в студийной системе, он отошел от актерской карьеры и занялся профессиональным боксом, что привело к серьезным травмам и многочисленным операциям.
Новый виток карьеры Рурка произошел в 2008 году после выхода фильма Даррена Аронофски «Рестлер», за который актер получил «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар». Несмотря на регулярную работу в кино в последующие годы, финансовые проблемы, по всей видимости, вновь дали о себе знать.