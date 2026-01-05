Микки Рурк на грани отчаяния - бывший секс-символ обратился к фанатам за помощью

Микки Рурк стал одной из главных звезд Голливуда в 1980-х годах благодаря ролям в фильмах "Забегаловка", "Бойцовая рыбка", "Девять с половиной недель" и "Сердце ангела". Однако, разочаровавшись в студийной системе, он отошел от актерской карьеры и занялся профессиональным боксом, что привело к серьезным травмам и многочисленным операциям.