Лысый и немощный: люди в шоке от внешности Микки Рурка, но у него есть проблемы посерьезнее

Согласно документам, полученным изданием Daily Mail и поданным в Верховный суд округа Лос-Анджелес, 18 декабря Рурку было вручено уведомление с требованием в течение трех дней либо погасить долг, либо освободить жилье. На тот момент сумма задолженности составляла 59 100 долларов. Иск подал владелец недвижимости. Актер арендовал дом с тремя спальнями и двумя с половиной ванными комнатами с 30 марта 2025 года. Изначально арендная плата составляла 5200 долларов в месяц, однако уже со второго месяца была повышена до 7000 долларов. Дом имеет историческую ценность для Лос-Анджелеса. Он был построен в 1926 году, а в сороковые годы в нем жил известный писатель детективов Рэймонд Чандлер. Здание расположено в районе Беверли Гроув, недалеко от Западного Голливуда, рядом с популярным торговым комплексом Гроув и фермерским рынком.