Лысый и немощный: люди в шоке от внешности Микки Рурка, но у него есть проблемы посерьезнее
Американский актер Микки Рурк появился на публике в непривычном и тревожном виде на фоне возможного выселения из дома в Лос-Анджелесе. По данным западных СМИ, 73-летний бывший кумир Голливуда якобы задолжал почти 60 тысяч долларов за аренду жилья.
В первый день нового года Микки Рурка заметили, когда он выходил из дома, откуда его могут выселить. Актер был лысым, выглядел изможденным и печальным, что резко контрастировало с образом харизматичного красавца, которым он прославился в восьмидесятые годы. На нем был полосатый свитер, четки с крестом, а обуви на ногах не было. В руках он держал заказ из ресторана быстрого питания.
Согласно документам, полученным изданием Daily Mail и поданным в Верховный суд округа Лос-Анджелес, 18 декабря Рурку было вручено уведомление с требованием в течение трех дней либо погасить долг, либо освободить жилье. На тот момент сумма задолженности составляла 59 100 долларов. Иск подал владелец недвижимости. Актер арендовал дом с тремя спальнями и двумя с половиной ванными комнатами с 30 марта 2025 года. Изначально арендная плата составляла 5200 долларов в месяц, однако уже со второго месяца была повышена до 7000 долларов. Дом имеет историческую ценность для Лос-Анджелеса. Он был построен в 1926 году, а в сороковые годы в нем жил известный писатель детективов Рэймонд Чандлер. Здание расположено в районе Беверли Гроув, недалеко от Западного Голливуда, рядом с популярным торговым комплексом Гроув и фермерским рынком.
По данным иска, в день попытки вручения уведомления Рурка не оказалось дома, поэтому документ был прикреплен снаружи. Помимо выплаты долга, владелец недвижимости требует возмещения судебных расходов и расторжения договора аренды, что может лишить актера права остаться в доме даже в случае погашения задолженности.
Этот судебный спор стал очередным ударом в череде личных и профессиональных проблем актера. В апреле Рурка выгнали из британского реалити-шоу "Celebrity Big Brother" после гомофобных высказываний в адрес участницы Джоджо Сивы. Его комментарии о ее сексуальной ориентации вызвали широкий общественный резонанс и волну критики в соцсетях.
Микки Рурк в сентябре 2019 года
В восьмидесятые годы Микки Рурк был одной из самых ярких звезд Голливуда, снимаясь в таких фильмах, как "Забегаловка", "Бойцовая рыбка", "Девять с половиной недель" и "Сердце ангела". Однако в начале девяностых он практически ушел из кино и занялся профессиональным боксом. Этот этап жизни оказался для него разрушительным. Многочисленные травмы и операции по восстановлению лица кардинально изменили его внешность. Рурк ломал нос, получил перелом скулы, перенес несколько сложных операций и позже признавался, что часть вмешательств была проведена неудачно.