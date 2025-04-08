Чем дальше, тем страннее: фанаты обсуждают новое фото 72-летнего Микки Рурка
Многие помнят Микки Рурка как одного из секс-символов 80-х. Конечно, с тех пор прошло много времени и возраст мало кого щадит. Однако голливудского актера сейчас действительно не узнать.
Микки Рурк, когда-то признанный одним из самых привлекательных мужчин Голливуда, снова оказался в центре внимания. На свежей фотографии, опубликованной в Instagram, актер запечатлен в лондонском ресторане в компании друзей. Но внимание поклонников привлек не столько сам снимок, сколько резкое изменение внешности звезды.
На фото Рурк позирует в полутени, одетый в пестрый пиджак и с привычной коллекцией массивных украшений. Его лицо заметно изменилось: черты стали почти неузнаваемыми, изменился цвет волос, лоб стал выше, да и само лицо выглядит по-другому - и для тех, кто помнит его по фильмам 80-х, это настоящий шок.
Изменения во внешности актера — результат долгого и болезненного пути. В 90-х годах Микки ушел из кино и занялся профессиональным боксом. Это решение оказалось судьбоносным: Рурк получил множество травм, в том числе переломы носа, скул, и другие повреждения лица. Позже он признался, что несколько раз ложился под нож пластических хирургов, чтобы "восстановить лицо", но, по его словам, выбрал "не тех врачей".
С годами число операций увеличивалось, а внешность актера становилась все менее естественной. В интервью Рурк рассказывал, что чувствовал глубокую неуверенность в себе и пытался с ее помощью справиться с внутренними демонами.
Микки Рурк в очередной раз сменил имидж
Несмотря на изменения, в 2008 году Рурк смог вернуться в кино с триумфом: его роль в фильме «Рестлер» принесла ему «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар». Тогда зрители увидели: под новым лицом все еще скрывается тот же мощный актер с сильной харизмой и болью, которую он умеет передать на экране. Правда, с тех пор ни в чем столь же сильном актер не снимался.
Недавно голливудская звезда согласился сняться в реалити-шоу "Большой брат". Перед стартом съемок он прибыл в Лондон, где и провел вечер в компании своих друзей. Участие 72-летнего артиста в реалити стало прекрасной возможностью напомнить о себе. По правилам шоу публичные люди собираются в одном доме и выполняют задания.
Напомним, что в 2021 году Микки Рурк прилетал в Латвию, чтобы сняться в военном триллере "Охота на ведьм" (Warhunt).