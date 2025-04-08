Чем дальше, тем страннее: фанаты обсуждают новое фото 72-летнего Микки Рурка

Несмотря на изменения, в 2008 году Рурк смог вернуться в кино с триумфом: его роль в фильме «Рестлер» принесла ему «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар». Тогда зрители увидели: под новым лицом все еще скрывается тот же мощный актер с сильной харизмой и болью, которую он умеет передать на экране. Правда, с тех пор ни в чем столь же сильном актер не снимался.