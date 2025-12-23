Медики просят родителей не привозить заболевших детей в больницы. А что делать, если малышу плохо?

Как отметила главврач центра неотложной медицинской помощи BKUS Даце Баркевича, если у ребенка внезапно появляются острые симптомы, одним из которых является высокая температура, причиной, возможно, является вирус гриппа. В таких случаях она рекомендует родителям использовать аптечный экспресс-тест, а затем проконсультироваться с педиатром удаленно. В ожидании удаленной консультации нужно позаботиться о том, чтобы ребенок употреблял достаточное количество жидкости и соблюдал покой. При высокой температуре следует дать ребенку жаропонижающее средство.