Продажа Rīgas namu pārvaldnieks: сценария три - какой самый прибыльный?

У каждого из сценариев продажи RNP есть свои плюсы и минусы. По мнению руководителя департамента финансовых рынков банка Luminor Гинты Белевичи, в сценарии с разделением компании на части трудно увидеть логику, поскольку спектр услуг RNP не настолько диверсифицирован, чтобы было целесообразно делить компанию на несколько предприятий с более узкой специализацией. Такое разделение скорее способствовало бы дублированию административных функций и снижению рентабельности. "Преимущество продажи предприятия целиком заключается в сравнительно быстром процессе и немедленной доступности денежных средств для Рижской думы после завершения сделки. Однако такой процесс может вызвать опасения по поводу корректного определения цены сделки. Поскольку количество потенциальных покупателей, желающих приобрести 100% долей капитала RNP, может быть ограниченным, существует вероятность, что сделка может состояться ниже рыночной стоимости", - отмечает Белевича.