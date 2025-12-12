Ратниекс остановил проект решения о продаже Rīgas namu pārvaldnieks
Исполняющий обязанности мэра Риги и вице-мэр Эдвард Ратниекс принял решение приостановить дальнейшее продвижение проекта о продаже муниципального предприятия SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP).
Как сообщалось ранее, в Рижской думе был подготовлен проект решения, предусматривающий продажу принадлежащего самоуправлению предприятия Rīgas namu pārvaldnieks. Чтобы обеспечить продажу акций предприятия в рамках публичного предложения ценных бумаг, RNP планировалось реорганизовать, преобразовав его в акционерное общество.
Исполняющий обязанности мэра Риги и вице-мэр Эдвард Ратниекс сегодня приостановил дальнейшее продвижение проекта решения, который предусматривает продажу принадлежащего самоуправлению SIA Rīgas namu pārvaldnieks, сообщила советник заместителя председателя Рижской думы Инесе Озолиня. Ратниекс призывает не спешить с таким важным для рижан решением и поручил продолжить тщательную оценку других сценариев.
"Этот вопрос еще недостаточно обсужден, чтобы его можно было продвигать дальше. На данный момент предложение о его размещении на бирже с 51% акций предприятия является лишь одним из возможных сценариев, который продвигает сам RNP с привлеченными экспертами. Но необходимо качественно оценить все возможные сценарии, чтобы это было в интересах самоуправления и, главное, рижан. Сейчас на первый взгляд возникает ощущение, что это в интересах предприятия", — отмечает вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.