Рижская дума продает Rīgas namu pārvaldnieks: что будет с компанией, которая управляет 3500 домами
В Рижской думе подготовлен проект решения, предусматривающий продажу принадлежащего самоуправлению Rīgas namu pārvaldnieks (RNP).
Чтобы обеспечить продажу акций предприятия в рамках публичного предложения ценных бумаг, RNP планируется реорганизовать, преобразовав его в акционерное общество.
Изначально планируется продать контрольный пакет акций RNP — объявить публичное предложение в отношении 51% акций компании, включить пакет большинства акций в Балтийский регулируемый рынок ценных бумаг и начать их торговлю в Балтийском официальном списке.
После продажи пакета большинства планируется реализовать оставшиеся доли капитала.
Чтобы обеспечить широкое участие инвесторов и общества, предполагается, что публичное предложение будет адресовано также частным и отдельным инвесторам: им предложат приобрести до 15% акций компании.
Планируется, что участие Рижского самоуправления в RNP будет прекращено, лишив муниципалитет решающего влияния на предприятие не позднее конца 2027 года, а полностью выйти из участия — до конца 2028 года.
Сейчас управляющая компания RNP полностью принадлежит Рижской думе. Ее оборот в 2024 году составил 80,569 млн евро (на 8,55% больше, чем в 2023-м), а прибыль — 9 млн евро. В RNP работает около 2000 человек, компания управляет примерно 3500 зданиями.