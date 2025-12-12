Рижская дума продает Rīgas namu pārvaldnieks: что будет с компанией, которая управляет 3500 домами

Сейчас управляющая компания RNP полностью принадлежит Рижской думе. Ее оборот в 2024 году составил 80,569 млн евро (на 8,55% больше, чем в 2023-м), а прибыль — 9 млн евро. В RNP работает около 2000 человек, компания управляет примерно 3500 зданиями.