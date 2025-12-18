Как легально срубить елку в лесах Латвии к праздникам - строго следуйте инструкциям
В Латвии семьи вновь могут отправиться в государственные леса за праздничной елкой. Главное - соблюдать правила, которые помогают сохранить природу и обеспечить безопасность.
Поиск елочки к праздникам в лесах Латвии является богатой традициями и радостной формой совместного времяпрепровождения. Поэтому и в этом году каждая семья может отправиться на территории, находящиеся под управлением Latvijas valsts meži (LVM), чтобы найти и принести домой одну елочку для праздников. Чтобы сохранить лес для будущих поколений, при поиске елки необходимо соблюдать установленные правила — в строго определенных местах разрешено срубать только елки определенного размера.
Найдите территорию государственных лесов Латвии
Искать елочку для праздников разрешается только в лесах, находящихся под управлением LVM на территории Латвии. В природе такие участки обозначены знаками собственности LVM — логотип LVM на желтом фоне. Знаки, размещенные вдоль дорог, квартальных просек и на их пересечениях, указывают, что это территория государственных лесов. Точное расположение лесов LVM можно также посмотреть в мобильном приложении LVM GEO.
Где и какую елочку можно срубать?
Срубать елочки разрешено не во всех местах леса. Категорически запрещено рубить елки в молодых насаждениях, поскольку именно там формируется будущий лес Латвии. Также запрещена вырубка елок на охраняемых территориях, обозначенных знаком дубового листа. Без согласования нельзя рубить елки и в лесах, принадлежащих другим собственникам.
Свою праздничную елочку можно безопасно искать вдоль лесных дорог, на просеках, по краям канав, под линиями электропередачи, а также в зрелом лесу под большими деревьями.
Высота выбранной елки не должна превышать 3 метров, а диаметр пня на высоте 10 см над корневой шейкой не должен быть больше 12 см. Допускается использование топора или мачете, однако рекомендуется применять пилу, так как елку следует срезать как можно ближе к земле. При распиле пень остается ровным, тогда как при рубке топором или мачете он будет острым, что может привести к травмам лесных животных и других людей, ищущих елки.
Даже после праздников елка может пригодиться. Ее ветки можно использовать для укрытия садовых растений или применить дерево в качестве топлива.