Как легально срубить елку в лесах Латвии к праздникам - строго следуйте инструкциям

Высота выбранной елки не должна превышать 3 метров, а диаметр пня на высоте 10 см над корневой шейкой не должен быть больше 12 см. Допускается использование топора или мачете, однако рекомендуется применять пилу, так как елку следует срезать как можно ближе к земле. При распиле пень остается ровным, тогда как при рубке топором или мачете он будет острым, что может привести к травмам лесных животных и других людей, ищущих елки.