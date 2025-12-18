"Вы - Доктор Смерть": во Франции вынесли приговор убивавшему пациентов анестезиологу

Его первой жертвой стала 36-летняя Сандра Симард, сердце которой внезапно остановилось во время плановой операции на позвоночнике. Пешье спас ее, но женщина впала в кому. Выступая в суде, она рассказала, что последствия операции останутся с ней на всю жизнь. «Все мое тело болит, как будто я живу в теле старого человека», — сказала Симард, опираясь на трость в суде. Она рассказала, что ее состояние обычно ухудшается к вечеру, а зимой боль становится особенно мучительной. «Но я не хочу жаловаться, потому что я хотя бы осталась жива», — сказала она.