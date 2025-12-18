"Вы - Доктор Смерть": во Франции вынесли приговор убивавшему пациентов анестезиологу
Суд в Безансоне, на востоке Франции, признал бывшего анестезиолога Фредерика Пешье виновным в отравлении 30 пациентов, 12 из которых скончались. Он получил не менее 22 лет тюрьмы за серию преступлений, потрясших Францию, сообщает BBC.
Бывший анестезиолог Фредерик Пешье отравил 30 человек, 12 из них скончались. Самым млашим пострадавшим от действий Пешье стал четырехлетний ребенок, переживший две остановки сердца во время удаления миндалин. Самой старшей жертве было 89 лет. Суд города Безансон признал Пешье виновным в том, что он подмешивал в капельницы пациентов вещества, вызывавшие остановку сердца и кровотечения.
«Вы — Доктор Смерть, убийца и отравитель. Вы опозорили всех врачей, — заявили прокуроры на прошлой неделе. — Вы превратили эту клинику в кладбище».
Фредерик Пешье впервые попал в поле зрения следствия восемь лет назад, когда его заподозрили в отравлении пациентов в двух клиниках в Безансоне в период с 2008 по 2017 год. Прокурор Кристин де Кюррез назвала Пешье «серийным убийцей» и «человеком с извращенной натурой», который подмешивал лекарство в капельницы коллег с обезболивающим или наркозом, чтобы вызвать остановку сердца у их пациентов. По словам прокурора, причины его действий были разными. Иногда Пешье сам спасал отравленных им пациентов, чтобы потом выглядеть героем.
Его первой жертвой стала 36-летняя Сандра Симард, сердце которой внезапно остановилось во время плановой операции на позвоночнике. Пешье спас ее, но женщина впала в кому. Выступая в суде, она рассказала, что последствия операции останутся с ней на всю жизнь. «Все мое тело болит, как будто я живу в теле старого человека», — сказала Симард, опираясь на трость в суде. Она рассказала, что ее состояние обычно ухудшается к вечеру, а зимой боль становится особенно мучительной. «Но я не хочу жаловаться, потому что я хотя бы осталась жива», — сказала она.
Морган Ричард, адвокат нескольких потерпевших, заявил в суде, что Пешье использовал пациентов как «пушечное мясо, как оружие», чтобы дискредитировать коллег, которые были потрясены необъяснимыми побочными эффектами у своих пациентов. По словам прокуроров, таким способом подсудимый оказывал психологическое давление на врачей, с которыми конфликтовал, и «удовлетворял свою тягу к власти».
В период с 2008 по 2017 год Пешье работал в двух частных клиниках, где во время операций с низким уровнем риска участились случаи остановки сердца. Двенадцать пациентов врачам реанимировать не удалось, и они скончались. Суд установил минимальный срок заключения в 22 года перед возможностью подачи прошения о помиловании и навсегда запретил Пешье заниматься медицинской практикой. Сам Пешье, который на протяжении всего судебного процесса находился на свободе, отрицал свою вину, заявляя, что он «не отравитель». На подачу апелляции у него есть 10 дней, после чего, если апелляция будет подана, в течение года будет проведен повторный судебный процесс.