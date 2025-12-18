Европарламент требует создать "военный Шенген" для защиты Европы от России

Докладчик комитета по безопасности и обороне Петрас Ауштревичюс (Литва) отметил, что для сдерживания агрессоров и обеспечения надежной обороны Европе необходимо продемонстрировать всему миру свою готовность к действию. «Европа должна быть в состоянии быстро перебрасывать войска и военную технику по всей своей территории. Устранение административных барьеров, наращивание потенциала и финансирование инфраструктурных проектов двойного назначения — это не роскошь, а острая необходимость. В принятом докладе парламент указывает, что еще необходимо сделать для создания „военного Шенгена“. Теперь нужно как можно быстрее воплотить эти предложения в жизнь».