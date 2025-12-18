Европарламент требует создать "военный Шенген" для защиты Европы от России
Европарламент призвал к созданию "военного Шенгена" для ускоренной переброски войск и техники, настаивая на устранении бюрократических барьеров и масштабных инвестициях в инфраструктуру для защиты Европы от возможной российской агрессии.
Агрессия России против Украины привлекла внимание Европы к острой необходимости упростить и ускорить трансграничную переброску войск, техники и снаряжения. От военной мобильности зависит безопасность и оборона всей Европы, и она особенно важна для обеспечения безопасности восточных стран-членов ЕС, в том числе стран Балтии и Польши.
Парламент разделяет мнение Еврокомиссии о том, что в следующей многолетней финансовой программе бюджет на военную мобильность необходимо значительно увеличить. Комиссия предлагает выделить на эти цели более 17 миллиардов евро в новом долгосрочном бюджетном периоде, и парламент настоятельно призывает страны-члены не сокращать эту сумму. По оценке парламента, для устранения 500 наиболее проблемных участков инфраструктуры, таких как ремонт туннелей или мостов, необходимо не менее 100 миллиардов евро. Поэтому следует также упростить финансирование инфраструктурных проектов двойного назначения.
Хотя за последние годы военная мобильность значительно улучшилась, в этой области по-прежнему существуют серьезные административные, финансовые и инфраструктурные барьеры. Если бы сейчас для реагирования на атаку потребовалось перебросить военную технику через внутренние границы Европы, из-за бюрократии и неразвитой инфраструктуры это заняло бы больше месяца.
Парламент требует, чтобы страны-члены и Европейская комиссия больше инвестировали в транспортную инфраструктуру, в первую очередь на четырех основных европейских коридорах военной мобильности. Кроме того, государствам-членам следует внедрять больше цифровых решений, создавать национальные контактные центры и ускорять выдачу разрешений, необходимых для трансграничных перемещений.
Парламент выступает за создание «военного Шенгена», функционированию которого способствовали бы целевая группа по военной мобильности и координатор на европейском уровне. Они бы унифицировали и координировали реализацию различных инициатив. Европарламент призывает Еврокомиссию незамедлительно представить план действий для достижения этой цели.
Военная мобильность является ключевым элементом сотрудничества ЕС и НАТО, поскольку она также влияет на транспортировку союзных войск, в том числе в мирное время. Парламент призывает к организации регулярных совместных учений и проведению стресс-тестов для выявления и устранения возможных проблем. ЕС также должен обеспечить, чтобы подразделения быстрого реагирования могли получать все необходимые разрешения для пересечения внутренних границ ЕС в течение трех дней в мирное время и в течение 24 часов в кризисной ситуации.
Докладчик комитета по безопасности и обороне Петрас Ауштревичюс (Литва) отметил, что для сдерживания агрессоров и обеспечения надежной обороны Европе необходимо продемонстрировать всему миру свою готовность к действию. «Европа должна быть в состоянии быстро перебрасывать войска и военную технику по всей своей территории. Устранение административных барьеров, наращивание потенциала и финансирование инфраструктурных проектов двойного назначения — это не роскошь, а острая необходимость. В принятом докладе парламент указывает, что еще необходимо сделать для создания „военного Шенгена“. Теперь нужно как можно быстрее воплотить эти предложения в жизнь».
Докладчик комитета по транспорту и туризму Робертс Зиле (Латвия) подчеркнул, что многие из существующих препятствий в сфере военной мобильности можно устранить при относительно небольших затратах. «Это нужно делать незамедлительно. Агрессия России против Украины сделала военную мобильность вопросом первостепенной важности. Мы должны действовать быстро и начать с самых легкодостижимых целей».
На пленарном заседании за доклад проголосовали 493 депутата, 127 были против и 38 воздержались. В докладе парламент сформулировал свои приоритеты в вопросе военной мобильности. Теперь комитеты парламента по обороне и транспорту начнут законодательную работу в этой области на основе пакета мер по военной мобильности, который Европейская комиссия представила в ноябре 2025 года.