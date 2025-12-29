Бассейн или парковка превращаются в убежище: Латвии предложили решение по-фински
В Латвии снова обсуждают готовность страны к возможным кризисам — и главный вопрос упирается не в технику и не в армию, а в то, где в критический момент смогут укрыться люди. Глава IT-компании Helmes Latvia Виестурс Буланс напомнил: в Финляндии убежища давно стали частью городской инфраструктуры, а время на спасение в реальности измеряется минутами и даже секундами.
Руководитель IT-компании Helmes Latvia Виестурс Буланс в эфире передачи TV24 «Preses klubs» подчеркнул, что соседи в Финляндии уже давно сделали необходимую «домашнюю работу», тогда как в Латвии до сих пор не оборудовано достаточное количество безопасных убежищ, чтобы мест в них хватило как можно большему числу людей.
Буланс отметил, что, живя рядом с агрессивным государством, важно думать не только об оружии и армии, но и о безопасности гражданского населения:
«Мы знаем, что за годы Финляндия сделала свою “домашнюю работу”, живя рядом с соответствующим соседом, и уже сделала выводы. Если не ошибаюсь, они способны обеспечить места в убежищах если не для всех жителей, то почти для 4 миллионов человек».
Он также подчеркнул, что время, чтобы укрыться в кризисной ситуации, измеряется минутами или даже секундами, поэтому принципиально важно, чтобы убежищ было как можно больше и располагались они максимально близко к месту проживания людей.
«Мы все понимаем, что технически убежища должны быть рядом, потому что речь идет о промежутке от полуминуты до нескольких минут — с такой скоростью летят эти “чудеса”», — пояснил Буланс.
По его словам, Латвия могла бы перенять финский подход к устройству убежищ: «Думаю, нам не нужно изобретать ничего нового. Опыт Финляндии очень простой — здания и помещения двойного назначения: сейчас они служат бассейном или автостоянками, но подготовлены так, чтобы в одну секунду превратиться в убежище».