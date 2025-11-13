Дом конгрессов станет филармонией: три зала, террасы и убежище на подземной парковке

Концертный зал "Рижская филармония" будет располагаться в зоне градостроительного памятника государственного значения - Рижского бульварного кольца у городского канала. Проект предусматривает использование преимуществ этого места, восстановление территории и исторических зеленых насаждений на площади со стороны бульвара Кронвалда и улицы Валдемара. Здесь планируется создать новые велостоянки, установить скамейки, информационные и ландшафтные объекты, а также террасы со стороны площади и канала для кафе, ресторанов и других общественных функций, что позволит оживить этот район города, рассказал на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке архитектор Аустрис Майлитис.