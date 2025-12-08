Не только на карте, но и по факту: в Риге начнут переоборудовать убежища для реального проживания людей

«При вступлении в должность я обозначил создание убежищ как свой приоритет. Это очень важный проект для жителей Риги и для самоуправления. Сейчас убежища необходимо приспособить к таким условиям, чтобы в них действительно могли находиться люди, а не просто чтобы они были обозначены на карте. Совместно со специалистами ответственных муниципальных департаментов мы в очень короткий срок смогли разработать технические проекты для 148 объектов, чтобы подать их на получение финансирования ЕФРР. Этого недостаточно, поэтому самоуправление выделит из своего бюджета столь же крупные средства. После утверждения проектов и предоставления софинансирования мы планируем освоить 40 % средств уже в 2026 году, а оставшаяся часть финансирования на создание убежищ будет использована в 2027 году», – подчёркивает председатель Комитета Рижской думы по вопросам безопасности, правопорядка и предотвращения коррупции Гиртс Лапиньш.