Не только на карте, но и по факту: в Риге начнут переоборудовать убежища для реального проживания людей
Комитет Рижской думы по вопросам безопасности, правопорядка и предотвращения коррупции в понедельник, 8 декабря, поддержал участие в программе, софинансируемой Европейским фондом регионального развития (ЕФРР), чтобы приспособить 146 муниципальных зданий для выполнения функций убежищ.
Планируется, что убежища будут оборудованы в 123 муниципальных зданиях, находящихся в ведении Департамента собственности, а также в 23 муниципальных арендных домах, подведомственных Департаменту жилья и окружающей среды. В общей сложности эти убежища смогут принять более 50 000 жителей. С использованием финансирования ЕФРР планируется также создать два убежища в зданиях Rīgas siltums, решение по которым предстоит принять правлению предприятия.
«При вступлении в должность я обозначил создание убежищ как свой приоритет. Это очень важный проект для жителей Риги и для самоуправления. Сейчас убежища необходимо приспособить к таким условиям, чтобы в них действительно могли находиться люди, а не просто чтобы они были обозначены на карте. Совместно со специалистами ответственных муниципальных департаментов мы в очень короткий срок смогли разработать технические проекты для 148 объектов, чтобы подать их на получение финансирования ЕФРР. Этого недостаточно, поэтому самоуправление выделит из своего бюджета столь же крупные средства. После утверждения проектов и предоставления софинансирования мы планируем освоить 40 % средств уже в 2026 году, а оставшаяся часть финансирования на создание убежищ будет использована в 2027 году», – подчёркивает председатель Комитета Рижской думы по вопросам безопасности, правопорядка и предотвращения коррупции Гиртс Лапиньш.
Общая ориентировочная стоимость проекта составит до 11 356 000 евро, из которых финансирование ЕФРР – до 5 685 386 евро, а софинансирование самоуправления – до 5 670 614 евро. Реализация проекта предусмотрена в 2026–2027 годах.
Работы по адаптации зданий под нужды убежищ будут включать выполнение обязательных требований в соответствии с рекомендациями Государственной пожарно-спасательной службы, в том числе:
- замену входных дверей на изготовленные из негорючих материалов;
- обеспечение вентиляции, автономного электроснабжения и санитарно-гигиенических условий;
- создание возможностей для мобильной связи и подзарядки устройств;
- обеспечение доступа к питьевой воде;
- размещение информационных знаков и указателей.
Многие помещения будут приспособлены для двойного использования: они будут служить повседневным нуждам, но при этом готовы к применению в ситуациях гражданской защиты, например при катастрофах, военном вторжении или войне.
Более подробная информация о руководящих принципах создания убежищ, а также карта обследованных и обозначенных мест укрытия, организованных самоуправлением, доступна здесь.