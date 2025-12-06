Место в бункере за 3250 евро: как в Риге пробуют превратить страх в бизнес

Продавец добавлял, что такое предложение следует рассматривать как долгосрочное вложение в собственную безопасность, поскольку место регистрируется на имя покупателя и может использоваться при любой кризисной ситуации. Сейчас объявление уже недоступно, но «4. studija» удалось связаться с его автором. «Мы просто рассматривали концепцию, что сделать с этими подвальными помещениями. Либо организовать там склады, либо, может быть, убежища, тем более что на тот момент были и государственные субсидии. Решили, что убежища невыгодны и, по сути, нет интереса, поэтому это тоже невыгодно. В итоге сделали просто склады – и всё», – объяснил автор объявления Никита.