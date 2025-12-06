Место в бункере за 3250 евро: как в Риге пробуют превратить страх в бизнес
На одном из порталов объявлений появилось необычное предложение – за плату зарезервировать место в коммерческом убежище в центре Риги, то есть купить себе место в частном укрытии, где можно спрятаться в чрезвычайных ситуациях. Телепередача Latvijas Televīzija «4. studija» выяснила, можно ли превратить безопасность в услугу и законен ли такой бизнес в Латвии.
Место в частном убежище
В объявлении было указано, что в убежище доступны два типа спальных мест. Стандартное место на одной из двухъярусных кроватей вместе с остальными клиентами предлагалось за 2250 евро – с пометкой, что это удобное решение для семей и что в случае чрезвычайной ситуации место гарантируется на 30 дней. Если же человек хочет находиться в более приватном помещении с улучшенной вентиляцией, возможностью зарядки устройств по USB, более комфортным сном на эргономичном матрасе и другими удобствами, это обошлось бы уже в 3250 евро, сообщает LSM.lv.
Продавец добавлял, что такое предложение следует рассматривать как долгосрочное вложение в собственную безопасность, поскольку место регистрируется на имя покупателя и может использоваться при любой кризисной ситуации. Сейчас объявление уже недоступно, но «4. studija» удалось связаться с его автором. «Мы просто рассматривали концепцию, что сделать с этими подвальными помещениями. Либо организовать там склады, либо, может быть, убежища, тем более что на тот момент были и государственные субсидии. Решили, что убежища невыгодны и, по сути, нет интереса, поэтому это тоже невыгодно. В итоге сделали просто склады – и всё», – объяснил автор объявления Никита.
Для Латвии это первый случай, когда предприниматель был готов зарабатывать на услуге убежища. Сейчас такой бизнес является законным.
Коммерческие убежища в мире – не новость
Исполняющий обязанности руководителя Управления гражданской обороны и оперативной информации Рижского самоуправления Мартиньш Сирмайс сказал: «Откровенно говоря, я впервые слышу об этом от вас. В моей практике был случай, когда один господин хотел продать принадлежащее ему убежище самоуправлению. У него приватизированные помещения, которые когда-то были признаны убежищем, и он хотел продать это убежище муниципалитету».
Коммерческие убежища в мире – не новинка. Например, в США частная компания Vivos Group хочет брать как минимум 35 000 долларов за место в подземном бункере. В проекте Survival Condo – это 15-этажный подземный жилой комплекс, построенный на базе шахты баллистических ракет – жилье предлагается уже по 4,5 миллиона долларов. В Европе коммерческих убежищ нет – существуют лишь некоторые частные, ранее военные укрытия, но они не предназначены для свободной продажи мест.
Начальник Управления гражданской защиты Государственной пожарно-спасательной службы Улдис Кеверс пояснил, что служба не компетентна оценивать, насколько этично или неэтично предлагать покупку места в убежище, однако «с нашей точки зрения главное, что частные лица вообще хотят создавать убежища – и тем более хорошо, если они делают их публично доступными».
Убежище должно находиться в 300 метрах от места пребывания
Никто не будет вмешиваться в то, что в частном убежище за место взимается плата, если финансовые операции ведутся в соответствии с законом. Согласование со Строительным управлением тоже не требуется, если в помещениях не проводится перепланировка конструкций или переделка инженерных коммуникаций.
В то же время Кеверс подчеркивает: «Нужно учитывать, что убежище должно находиться в 300-метровой зоне от вашего места пребывания, потому что мы не рекомендуем жителям идти в убежище, которое дальше 300 метров. Международные коллеги нас информировали, что опаснее находиться на улице, чем в помещении».
«Например, если вы в квартире, а убежище находится в 600 метрах, путь от квартиры до убежища опаснее, чем остаться в своей квартире в тот момент, когда вы получаете предупреждение искать укрытие», – объяснил Кеверс.
«Второй момент – какая ответственность лежит на владельце такого убежища. В случае, когда государственный или муниципальный объект внесен в перечень и от имени государственных учреждений обещано, что убежище будет доступно для населения там, где оно отмечено сейчас на сайте 112, – какую ответственность несет владелец этого убежища, получивший финансирование, и какая есть гарантия, что он откроет двери убежища, когда возникнет опасность, и будет поддерживать доступ к этим убежищам для тех, кто у него арендовал место?» – указал представитель Государственной пожарно-спасательной службы.
Обустройство убежища в своей собственности
Закон о гражданской защите и управлении в чрезвычайных ситуациях устанавливает три категории убежищ: полностью оборудованные укрытия высшего класса, вновь построенные убежища для снижения риска ударной волны и более простые, обустроенные, например, в подвалах. Третья категория относится к жителям, которые хотят сделать убежище в своей собственности. «Если я житель многоквартирного дома и мне принадлежит часть подвального помещения, то у меня нет ни одного нормативного акта, который запретил бы мне договориться с остальными жильцами дома и, скажем, освободить этот подвал и приспособить его под нужды убежища. Как предусмотрено в руководящих принципах и рекомендациях Государственной пожарно-спасательной службы», – пояснил Сирмайс.
Кеверс, в свою очередь, отметил: если многоквартирный дом (все жители или минимум 50% собственников) договорятся, что хотят обустроить убежище в подвале, тогда представителям дома следует обратиться в свое самоуправление и попросить его оценить, может ли этот подвал соответствовать требованиям к убежищу. «Если нет соглашения с соседями, допустим, о пользовании подвалом, тогда, пожалуйста, найдите в своих жилищах места, где между вами и наружной стеной здания есть две стены. В случае угрозы такая зона может быть наиболее безопасным местом в вашей квартире. Эти две стены выполняют функцию укрытия: защищают и от ударной волны, и от осколков, уменьшая их воздействие. Лично в моей квартире это коридор и ванная комната», – рассказал Сирмайс.
Пользоваться ли бесплатными публичными убежищами или платить предпринимателю за частную «зону безопасности» – выбор каждого. В настоящее время такая услуга в Латвии не запрещена, если она предоставляется в установленном законом порядке и не предполагает перепланировку самого убежища.