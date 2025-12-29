В латвийском городе решили увеличить размер особого пособия для пенсионеров
В латвийском городе решили увеличить размер особого пособия для пенсионеров

На заседании думы самоуправления Адажского края депутаты поддержали предложение Социальной службы увеличить до 50 евро пособие для сениоров, выплачиваемое к юбилеям.

До сих пор обязательные правила думы Адажского края «О муниципальных пособиях жителям без оценки материального положения» предусматривали, что при достижении 70-летнего возраста и далее на каждый пятый день рождения выплачивается пособие в размере 20 евро, а при достижении 100 лет — 300 евро (и на каждый следующий юбилей — 100 евро).

Проанализировав опыт других самоуправлений, где пособия к юбилеям чаще всего выплачиваются начиная с 80-летнего возраста, а также учитывая возражения жителей относительно размера пособия, Социальная служба Адажского края предложила повысить как сумму пособия, так и возрастной порог.

В итоге депутаты поддержали предложение Социальной службы увеличить размер юбилейного пособия для сениоров до 50 евро и установить возрастной порог с 80 лет, выплачивая пособие далее на каждый пятый юбилей. Размер пособия к 100-летнему юбилею сохранен на уровне 300 евро (и на каждый следующий юбилей — 100 евро).

Изменения будут применяться с 1 января 2026 года и распространяться на лиц, которые достигнут установленного возраста начиная с 2026 года.

