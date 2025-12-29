В латвийском городе решили увеличить размер особого пособия для пенсионеров

До сих пор обязательные правила думы Адажского края «О муниципальных пособиях жителям без оценки материального положения» предусматривали, что при достижении 70-летнего возраста и далее на каждый пятый день рождения выплачивается пособие в размере 20 евро, а при достижении 100 лет — 300 евро (и на каждый следующий юбилей — 100 евро).