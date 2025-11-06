В новом году в Латвии увеличат ряд пособий на детей. Какие именно и на сколько?

Изменения коснутся и семейного госпособия на детей, которые учатся. Планируется, что пособие на ребенка в возрасте от 16 до 20 лет можно будет получать и в случае, если ребенок учится в колледже или в вузе на дневном отделении и не состоит в браке. В настоящее время пособие выплачивается только за детей, обучающихся в средней школе или профессиональном учебном заведении.