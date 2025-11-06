В новом году в Латвии увеличат ряд пособий на детей. Какие именно и на сколько?
Решение об увеличении пособий поддержал сегодня Сейм, рассматривая в первом чтении соответствующие поправки к закону, связанные с проектом государственного бюджета на 2026 год.
Так, поправки в Закон о государственных социальных пособиях предусматривают, что впредь пособие по уходу за ребенком будет выплачиваться до достижения ребенком полуторалетнего возраста вместо нынешних двух лет. Это пособие планируется повысить с 171 евро в месяц до 298 евро в месяц за ребенка до полутора лет.
Изменения коснутся и семейного госпособия на детей, которые учатся. Планируется, что пособие на ребенка в возрасте от 16 до 20 лет можно будет получать и в случае, если ребенок учится в колледже или в вузе на дневном отделении и не состоит в браке. В настоящее время пособие выплачивается только за детей, обучающихся в средней школе или профессиональном учебном заведении.
Со следующего года увеличится и единовременное пособие при рождении ребенка, оно составит 600 евро. Сейчас размер пособия — 421,17 евро. Также будет повышено пособие опекуну на содержание ребенка: для детей до семи лет — 390 евро в месяц вместо нынешних 215 евро, а для детей от семи до 18 лет — 468 евро вместо 258 евро.
Планируется повысить и вознаграждение за уход за ребенком, подлежащим усыновлению. С 2026 года оно будет составлять 70 процентов от средней заработной платы, с которой уплачиваются социальные взносы, то есть 1041 евро в месяц. Сейчас эта выплата составляет 171 евро в месяц.
Также будет повышено вознаграждение за выполнение обязанностей опекуна. Со следующего года выплата составит 298 евро в месяц вместо нынешних 54,07 евро. За неработающих опекунов государство будет уплачивать обязательные взносы на пенсионное страхование, страхование на случай безработицы и инвалидности.
Кроме того, планируется повысить пособие на усыновление: со следующего года за ребенка до семи лет — 195 евро в месяц вместо 107,5 евро, а за ребенка от семи до 18 лет — 234 евро вместо 129 евро. Единовременная выплата при усыновлении увеличится с 1422,87 евро до 2433 евро.
Одним пособий повышают, а другим - понижают.