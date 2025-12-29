Эдгар Ринкевич поговорил по телефону с Владимиром Зеленским - о чем шла речь?
Президент Латвии Эдгар Ринкевич в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил поддержку Латвией территориальной целостности Украины и ее борьбы с Россией.
В Facebook Эдгар Ринкевич написал, что в телефонном разговоре с президентом Украины он проинформировал его о запланированной на 2026 год военной и гражданской поддержке Украины со стороны Латвии. Они также обсудили текущий процесс мирных переговоров.
Ринкевич подтвердил свою поддержку территориальной целостности, безопасности и суверенитета Украины, а также дипломатических усилий Украины, США и Европы по прекращению войны.
Как сообщалось, в воскресенье Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом и по итогам переговоров заявил, что мирный план по урегулированию войны между Украиной и Россией согласован на 90%, а гарантии безопасности США полностью согласованы.
Что именно будет входить в эти гарантии, публично не уточняется. В то же время оба президента отметили, что вопрос о территориальной принадлежности Донбасса остается нерешенным.