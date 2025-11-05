Экономия на дипломатах: Латвия снижает пособия госслужащим, работающим за рубежом
С 2026 года и до 2029 года размер пособий для государственных должностных лиц, исполняющих служебные обязанности за границей, а также пособий на содержание супругов и детей, находящихся вместе с ними, будет сокращён на 5-6%. Это предусмотрено поправками к постановлению Кабинета министров, одобренными правительством во вторник, 4 ноября.
Сокращение будет действовать в течение четырёх лет, после чего — с 2030 года — планируется вернуть выплаты к прежнему уровню. Поправки вступят в силу 1 января 2026 года, чтобы совпасть с началом финансового года и обеспечить единое исполнение бюджета.
Министерства подали предложения о сокращении трёх видов выплат: пособия за службу за границей, пособия на содержание супруга, пособия на содержание ребёнка.
За три года, согласно расчётам, министерства сэкономят:
- Министерство обороны — 729 420 евро,
- МИД — 2,3 млн евро,
- Министерство экономики — 73 080 евро,
- Министерство финансов — 28 416 евро,
- МВД — 49 242 евро,
- Министерство образования и науки — 24 204 евро,
- Министерство климата и энергетики — 28 980 евро,
- Министерство благосостояния — 20 880 евро,
- Прокуратура — 14 523 евро,
- Сейм — 10 530 евро,
- Министерство сообщения — 25 470 евро,
- Министерство юстиции — 122 670 евро,
- Министерство умного управления и регионального развития — 13 860 евро,
- Министерство здравоохранения — 14 940 евро,
- Министерство земледелия — 44 580 евро.
По расчётам МИД, в 2026 году общий объём сокращения расходов составит 1,19 млн евро, в 2027 году — также 1,19 млн евро, а в 2028 году — 1,15 млн евро.
Поскольку пособие за службу за границей, а также выплаты на супругов и детей являются наиболее затратными из всех видов пособий и выплачиваются дополнительно к основной зарплате, министерство считает возможным снизить их на 5–6% в зависимости от должности.
В настоящее время дипломатические и консульские сотрудники, работающие за рубежом, получают ряд социальных гарантий: пособие за службу, выплаты на супругов и детей, компенсации расходов на образование детей, аренду жилья и транспорт.
МИД подчёркивает, что сокращение не повлияет на обязательные взносы государственного социального страхования и пенсионный капитал, а временное снижение — не более чем на 6% — окажет минимальное влияние на уровень жизни сотрудников. Эти меры являются частью бюджетной консолидации, направленной на сокращение государственных расходов и укрепление финансовой дисциплины, при сохранении функциональности дипломатической службы.
Министерство также отметило, что принцип правовой уверенности, закреплённый в Конституции, не нарушается, поскольку речь идёт о корректировке размера выплат, а не об отмене прав на их получение.