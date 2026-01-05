Почти 1 млрд евро Украине: Латвия подводит итог и требует большего от Европы

В докладе также говорится, что Латвия отстаивает право Украины на самооборону от агрессии в международных организациях и в двустороннем диалоге со странами, призывает к поддержке Украины во всех формах и к усилению политического, военного, экономического и дипломатического давления на Россию и страны, поддерживающие ее агрессию. Латвийские официальные лица поддерживают активный диалог с Украиной, а также регулярно посещают ее.